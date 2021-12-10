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10.12.2021 19:44
Рубрика: Власть

МИД: РФ внесет предложения о гарантиях безопасности к очередному диалогу с США

Текст: Дмитрий Кулемякин
Власти России подготовили предложения о правовых гарантиях безопасности, которые будут представлены на очередном раунде диалога с США о стратегической стабильности. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Фото: Пресс-служба МИД РФ
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"Внесем комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте МИД.

Отмечается, что Москва выступает за "предметное обсуждение военных аспектов обеспечения безопасности по линии министерств обороны с участием также внешнеполитических ведомств России и стран НАТО".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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