МИД: РФ внесет предложения о гарантиях безопасности к очередному диалогу с США

Власти России подготовили предложения о правовых гарантиях безопасности, которые будут представлены на очередном раунде диалога с США о стратегической стабильности. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Внесем комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте МИД.

Отмечается, что Москва выступает за "предметное обсуждение военных аспектов обеспечения безопасности по линии министерств обороны с участием также внешнеполитических ведомств России и стран НАТО".