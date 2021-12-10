МИД: Все участники сделки по иранской ядерной программе заинтересованы в ее сохранении

Все страны, принимавшие участие в заключении сделки по иранской ядерной программе, заинтересованы в ее сохранении. Это касается и США, которые ранее вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, а теперь намерены в него вернуться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, 9 декабря в Вене после технического перерыва состоялось заседание Совместной комиссии в рамках СВПД. "Начался нормальный политический диалог, многосторонняя работа, мы ее будем продолжать", - отметил Рябков. "Ресурс политической воли с нашей стороны значителен. Я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился", - добавил дипломат.

Как обратил внимание замглавы МИД РФ, ситуация сложилась непростая. "Да, ситуация меняется, время идет, обстоятельства непростые и, наверное, даже более сложные, чем они были на момент, когда завершился предыдущий, шестой раунд переговоров, но это не повод опускать руки", - отметил Рябков. "Мы сейчас работаем над тем, как обеспечить дальнейший ход переговорного процесса, отталкиваясь от результатов предыдущих шести раундов. Есть некоторые дополнительные идеи, они прорабатываются", - заявил замминистра.