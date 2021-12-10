МИД: Все участники сделки по иранской ядерной программе заинтересованы в ее сохранении

Новости

Годовая инфляция в США достигла максимума за 39 лет 18:34
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 18:30
Молдавия готовится запретить показ российских программ 18:30
Видео: Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться 18:20
Лягушонок Crazy Frog вернулся спустя 11 лет с новой песней и клипом 18:08
Москва "встала" в 10-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 17:42
Рубрика: Власть

МИД: Все участники сделки по иранской ядерной программе заинтересованы в ее сохранении

Текст: Юрий Когалов

Все страны, принимавшие участие в заключении сделки по иранской ядерной программе, заинтересованы в ее сохранении. Это касается и США, которые ранее вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, а теперь намерены в него вернуться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости
Рябков возложил на Вашингтон ответственность за ситуацию в отношениях РФ и США

По его словам, 9 декабря в Вене после технического перерыва состоялось заседание Совместной комиссии в рамках СВПД. "Начался нормальный политический диалог, многосторонняя работа, мы ее будем продолжать", - отметил Рябков. "Ресурс политической воли с нашей стороны значителен. Я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился", - добавил дипломат.

Как обратил внимание замглавы МИД РФ, ситуация сложилась непростая. "Да, ситуация меняется, время идет, обстоятельства непростые и, наверное, даже более сложные, чем они были на момент, когда завершился предыдущий, шестой раунд переговоров, но это не повод опускать руки", - отметил Рябков. "Мы сейчас работаем над тем, как обеспечить дальнейший ход переговорного процесса, отталкиваясь от результатов предыдущих шести раундов. Есть некоторые дополнительные идеи, они прорабатываются", - заявил замминистра.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ядерная программа Ирана

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России