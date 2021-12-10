Минстрой оценил возможность голосований жильцов через коммерческие сервисы

Минстрой не поддерживает проведение онлайн-собраний жителей в негосударственных системах. Об этом сказал начальник отдела контроля за деятельностью органов госжилнадзора министерства Олег Новиков.

Участники совещания о проблемах ЖКХ в Общественной палате отметили, что сейчас проводить собрания жителей многоквартирных домов онлайн можно через Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) и ее региональные аналоги. Однако эти системы недоработаны и не очень удобны. При этом законом допускается проведение собраний и через иные системы.

Можно было бы стандартизировать эти сервисы, определить набор требований, которым должны соответствовать эти системы, а также дать им возможность идентифицировать пользователей через портал госуслуг, предложили участники совещания. Однако частная компания может работать в интересах определенной управляющей компании, и неизвестно, к чему приведут такие голосования, отметил Новиков. Даже сейчас в Минстрой ежедневно поступает по десятку жалоб на подделку протоколов общих собраний. Кроме того, передача авторам сервисов голосования доступа к персональным данным содержит большие риски.

В Минстрое хотят ввести единую систему голосования в электронной форме, только через порталы, у которых есть доступ к личным данным, где человек проходит верификацию, где точно определяются все его данные.

Необходимо ввести систему двойной идентификации при онлайн-голосованиях, в том числе по коду на мобильном телефоне, считает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Тем, кто не может проголосовать через интернет, необходимо дать возможность передать бюллетень, например, через почтовые отделения или МФЦ. Не решен ряд принципиальных вопросов - скажем, кто из родителей голосует онлайн за ребенка-собственника или как считать голоса, если у собственника две квартиры в одном доме.