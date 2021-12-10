Минтранс обсуждает стоимость беспилотного логистического коридора

Окончательное решение по стоимости проекта запуска беспилотного логистического коридора на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург еще не определено, сообщили журналистам в Минтрансе. "Этот вопрос будет рассматриваться на площадке правительства РФ", - отметили в министерстве.

Как пояснили в Минтрансе, произошла корректировка стоимости проекта. Она связана с тем, что в процессе переговоров большинство перевозчиков и разработчиков высокоавтоматизированных транспортных средств заявили о необходимости устройства специальных точек на трассе для перецепки прицепов и проверки автомобиля перед переводом в беспилотный режим. "Ранее эти затраты не закладывались в стоимость проекта", - отметили в министерстве.

Запустить беспилотное движение на всей трассе М-11 планируется раньше намеченного срока - в третьем квартале 2023 года, так как быстрее был построен обход Твери. В тестовом режиме, как сообщали в Минтрансе ранее, движение беспилотных грузовиков на некоторых участках М-11 запустят уже в 2022 году, когда будет введен экспериментальный правовой режим. Производители беспилотников смогут тестировать оборудование и автомобили.

Запуск беспилотников на М-11 станет первой частью проекта "Беспилотные логистические коридоры". Затем к международному транспортному маршруту "Европа-Западный Китай" будут подключаться автодороги М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", ЦКАД и М-12. Для обслуживания беспилотников планируется создать специальные хабы и государственный центр управления трафиком беспилотников. В проектный консорциум вошли компании Volvo, "Почта России", ГК "Автодор", "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и "ВТБ Инфраструктурный Холдинг", Ассоциация ЦТЛ, КАМАЗ, "Национальные Телематические Системы" (НТС), СберАвтоТех, Деловые линии, Globaltruck, "Первая экспедиционная компания" (ПЭК) и X5 Group.

Проект "Беспилотные логистические коридоры" является частью стратегических инициатив Минтранса России. Они были разработаны в рамках исполнения поручений президента России и правительства по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Как предполагается, до 2030 года около 20 тыс. км федеральных дорог станут основой беспилотных логистических коридоров. Использование беспилотной грузоперевозки позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость доставки товаров в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.