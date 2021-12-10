Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии

Председатель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию к Новому году. Законопроект на эту тему он направил на заключение в правительство РФ.

Депутат объяснил, что перед праздниками в декабре гражданам особенно нужны деньги - в этот период фиксируется всплеск микрофинансового кредитования, активно берут и потребкредиты.

По оценке Миронова, охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам, несмотря на их небольшие доходы.

"Люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками, ведь каждый месяц они получают пенсию", - пояснил парламентарий, добавив, что впоследствии кредиторы добиваются списания средств с их банковских карт через суд.

Политик считает, что многие пенсионеры, получив 13-ю пенсию, откажутся от кредитов с непосильными процентами.

По оценке фракции, на выплату дополнительных пенсий потребуется 654,8 млрд рублей.