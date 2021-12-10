Мишустин: Баланс на внешних рынках еще не найден

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что в мире по-прежнему остаются реальными риски усиления протекционизма.

"Баланс на внешних рынках еще не найден", - заявил он, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России".

По словам главы правительства, в мире наблюдаются резкие колебания ценовой конъюнктуры, из-за введенных ограничений и закрытых границ нарушены логистические цепочки, сохраняются турбулентность в торговой политике и локальные дефициты товаров.

В ходе выступления Мишустин заявил, что Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, а в 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта страны превысит 180 миллиардов долларов.