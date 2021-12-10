Мишустин призвал увеличить в России долю ориентированных на экспорт компаний

В России необходимо увеличивать количество компаний, ориентированных на экспорт, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас их менее одного процента. "Этот дисбаланс предстоит преодолеть", - заявил он на международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Нам нужна единая система поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее", - сказал глава правительства. Комплекс мер для помощи компаниям должен быть устроен так, чтобы они получали ее на каждом этапе своего развития, в том числе в части снижения административных и организационных барьеров для выхода на внешние рынки.

"Необходимо помогать и начинающим экспортерам, ведь зачастую они производят хорошую конкурентоспособную продукцию и стремятся найти иностранных покупателей, но просто не знают, с чего начать", - подчеркнул Мишустин.