Мишустин: В 2021 году объем несырьевого экспорта РФ превысит $180 млрд

В 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысит 180 миллиардов долларов.

"Это станет самым высоким показателем за последние три года, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на международном экспортном форуме "Сделано в России". - Важно, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли".

Глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемия, считает глава правительства. Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, в том числе хорошие результаты показывает несырьевой неэнергетический экспорт. Мишустин напомнил о задаче президента - к 2030 году обеспечить реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов.