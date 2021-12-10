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10.12.2021 11:25
Рубрика: Экономика

Мишустин: В 2021 году объем несырьевого экспорта РФ превысит $180 млрд

Текст: Владимир Кузьмин

В 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысит 180 миллиардов долларов.

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"Это станет самым высоким показателем за последние три года, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на международном экспортном форуме "Сделано в России". - Важно, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли".

Глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемия, считает глава правительства. Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, в том числе хорошие результаты показывает несырьевой неэнергетический экспорт. Мишустин напомнил о задаче президента - к 2030 году обеспечить реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов.

Экономика ВЭД Правительство Председатель Правительства РГ-Фото

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