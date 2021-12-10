Молдавия готовится запретить показ российских программ

Власти Молдавии планируют запретить показ некоторых российских программ, а также фильмов о Великой Отечественной войне по национальному телевидению. Об этом сообщил лидер Социал-демократической партии Виктор Шелин.

"Ошибкой Москвы было то, что там не поставили условие молдавским хозяевам российских частот о том, чтобы на ТВ соблюдался плюрализм мнений, а не шел только российский контент, давший повод молдавской власти говорить о пропаганде России", - рассказал Шелин "Независимой газете".

По данным издания, под запрет могут попасть российские политические ток-шоу, а также новостные программы.

Накануне председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Кишенев совместно с представителями Евросоюза готов противодействовать российским СМИ. "Мы должны признать это как есть, речь идет о пропаганде извне, и она исходит от России, к сожалению", - заявил он во время выступления на одном из местных телеканалов.