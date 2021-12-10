Москалькова периодически проверять здоровье людей, владеющих оружием

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что нужно периодически перепроверять состояние здоровья людей, которым выданы справки для получения разрешения на оружие. Так она прокомментировала вопрос журналистов о возможном ужесточении наказания за применение оружия.

- Очень важно понять, какие учреждения выдают справки о состоянии здоровья, - сказала Татьяна Москалькова. - И, к сожалению, только один раз это осуществляется.

По мнению омбудсмена, такие справки через какое-то время должны переподтверждаться. "Жизнь наносит человеку удары", - подчеркнула она, и нужно быть уверенным, что оружие, которое первоначально человек приобрел абсолютно законно, продолжает оставаться в руках "правомочного субъекта", а не больного человека.