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Можно брать. В России упали цены на недорогие iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
10.12.2021,  
14:32
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

На российском рынке снизились цены на бюджетные iPhone SE, представленные весной 2020 года.

Как сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования отечественной розницы, на старте продаж устройство было доступно по цене 40 тысяч рублей, теперь же его можно приобрести на 10 тысяч рублей дешевле.

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Главный плюс iPhone SE 2020 - это компактность. По своим размерам он не отличается от iPhone 7/8 и оснащен таким же 4,7-дюймовым экраном. Однако он работает на мощном процессоре Apple A13 Bionic, который используется в линейке iPhone 11. Слабое место компактного девайса - невысокая автономность.

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