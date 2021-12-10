Можно брать. В России упали цены на недорогие iPhone

На российском рынке снизились цены на бюджетные iPhone SE, представленные весной 2020 года.

Как сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования отечественной розницы, на старте продаж устройство было доступно по цене 40 тысяч рублей, теперь же его можно приобрести на 10 тысяч рублей дешевле.

Главный плюс iPhone SE 2020 - это компактность. По своим размерам он не отличается от iPhone 7/8 и оснащен таким же 4,7-дюймовым экраном. Однако он работает на мощном процессоре Apple A13 Bionic, который используется в линейке iPhone 11. Слабое место компактного девайса - невысокая автономность.