Музей Некрасова в Петербурге открылся после ремонта

Сегодня, в день юбилея Николая Некрасова, в Петербурге вновь заработал его мемориальный музей - квартира на Литейном проспекте.

В доме на Литейном, 36 Некрасов жил с 1857 года до кончины в 1877-м. Все эти годы в квартире поэта находилась редакция двух прогрессивных и популярных журналов: "Современник" и "Отечественные записки". Здесь бывали известные литераторы, писатели - Островский, Тургенев, Достоевский, Толстой.

В собрании - большое число личных вещей, принадлежавших Некрасову, черновые варианты рукописей и беловые автографы стихотворений, поэм, которые дополнены иллюстрациями, созданными известными русскими художниками при жизни Некрасова, его портреты.

Об открытии музея ТАСС рассказал директор Всероссийского музея им.Пушкина, в который входит квартира Некрасова, Сергей Некрасов: "Надо было сохранить все ценное, что было наработано нашими предшественниками, и в то же время надо было решить немало серьезных вопросов, которые уточняли бы облик этой квартиры и, самое главное, сделали бы ее максимально живой, максимально соответствующей духу времени и тому периоду жизни, когда Николай Алексеевич Некрасов здесь не только жил, но и работал, будучи важнейшим издателем России, издавал и "Современник", и "Отечественные записки", открывал новых авторов, в числе которых Федор Достоевский, Лев Толстой".

Музей на Литейном был открыт в 1946 году. После ремонта в квартире появились буфетная и камердинерская. Все остальные залы, которые были раньше в музее, обновлены. В музее-квартире воссоздали исторические обои, провели переобивку мебели, установили современные системы пожарной безопасности.

Экспонатов в музее стало больше - это вновь приобретенные объекты и отреставрированные из фондов.