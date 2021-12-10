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Мы нашли два лучших смартфона в России. Они дешевле 20 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
10.12.2021,  
16:06

Несмотря на дефицит чипов и других комплектующих, производители смартфонов среднего ценового сегмента ухитряются даже в 2021 году выдавать достойные модели по цене, от которой на лоб не лезут глаза.

И даже если ограничить свой бюджет на покупку нового смартфона 20 тысячами рублей, можно найти как минимум два очень привлекательных девайса. За свои деньги они однозначно лучшие на российском рынке.

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Первый - это realme 8. Но не тот, который с поддержкой 5G, а без нее. Почему? Дело в том, что производитель по непонятной причине пожадничал и не положил в него ультраширокоугольную камеру, а без нее среднебюджетный смартфон сложно считать полноценным. В realme 8 с лупоглазым квадратным блоком камер "ультраширик" есть, его разрешение - 8 Мп. Основная камера имеет разрешение 64 Мп.

Экран realme 8 с диагональю 6,4 дюйма поддерживает разрешение FullHD+ и имеет частоту обновления 60 Гц - такова плата за наличие дополнительного полноценного объектива. Работает аппарат на процессоре MediaTek Helio G95, оснащен 6/128 Гб памяти с поддержкой двух SIM-карт и microSD, батареей на 5000 мАч, разъемом для наушников и модулем NFC. Поддерживается быстрая зарядка, из коробки realme 8 поставляется с Android 11 на борту.

realme 8. Фото: realme

Те, кому не нужен "ультраширик", могут обратить внимание на realme 8 5G. У него, как следует из названия, есть поддержка 5G, а также экран с частотой обновления 90 Гц. При этом стоят они примерно одинаково - от 19 тысяч рублей.

Redmi 10. Фото: Xiaomi

Второй аппарат - это недавно представленный Redmi 10 от Xiaomi. Минимум компромиссов: экран AMOLED 6,5 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой 90 Гц, 6/128 Гб памяти, NFC, разъем для наушников и батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, ультраширокоугольная - 8 Мп, есть не очень нужные сенсор глубины и макро (как и у realme 8). Процессор - MediaTek Helio G88.

Цена Redmi 10 даже ниже, чем у конкурента - около 18 тысяч рублей.

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Фото: iStock
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