На чемпионате DeafSkills не будет проигравших

В концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани прошла церемония открытия Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с нарушениями слуха DeafSkills 2021. Чемпионат пройдет до 11 декабря и завершится церемонией награждения победителей.

Торжественная церемония началась с гимна Российской Федерации в исполнении директора Театра мимики и жеста Роберта Фомина, артистов Театра мимики и жеста Вадима Николаева, Алексея Лемешева и ансамбля школы-интерната имени Ласточкиной города Казани.

Президент Всероссийского общества глухих, президент Международной ассоциации DeafSkills, член Комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Станислав Иванов назвал церемонию открытия Национального чемпионата DeafSkills "праздником труда": "Я надеюсь, что участники проявят все свои таланты и способности перед государством, обществом, работодателями и в итоге получат путевку в профессию. Уверен, что во время проведения соревнований вы найдете друзей, работу и бесценный опыт, который поможет вам в жизни. Мы будем в дальнейшем проводить чемпионаты в разных городах России. Национальный чемпионат является отбором на чемпионат мира DeafSkills".

Вице-президент Всемирной федерации глухих, член Комитета по стратегиям сотрудничества организации инвалидов Дании, член комитета по грантам организации инвалидов Дании Каспер Бергманн отметил: "Чемпионат DeafSkills демонстрирует, что глухие могут все. Инвалиды по слуху имеют права на образование, труд, юридическую защиту. К сожалению, в разных странах мира есть организации, которые не хотят брать глухих на работу. Но надо добиваться своей цели. Чемпионат проводится для того, чтобы глухие имели возможность показать себя хорошими профессионалами".

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова пожелала участникам профессиональных успехов: "Это шаг к тому, чтобы показать, что мир равен для всех - все зависит от вашего трудолюбия и умений".

Первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов подчеркнул, что на чемпионате не будет проигравших: "Мы задумались о проведении Национального чемпионата еще в 2018 году, когда мы были на чемпионате Европы WorldSkills в Будапеште. Мы сделаем все, чтобы чемпионат прошел на высоком уровне. Вне зависимости от мест, которые вы займете, вы все победители".

Организаторами чемпионата DeafSkills выступают Межрегиональная общественная организация инвалидов "Молодежная организация глухих "Успех"", Фонд демократии Организации Объединенных Наций, при поддержке Всероссийского общества глухих (ВОГ), Правительства Республики Татарстан и компании "Росгосстрах".

В соревнованиях по 26 компетенциям принимают участие 221 человек из 57 городов России. Их выступления оценивают 130 экспертов.

В 2017 году в Казани состоялся демонстрационный российский чемпионат DeafSkills, в рамках которого соревновались около 80 участников по десяти популярным профессиям. В 2018 году молодежная организация глухих "Успех" (российский филиал ассоциации DeafSkills) выиграла грант Фонда демократии ООН на проведение первого официального национального чемпионата в России. Он должен был состояться 25‒26 апреля 2020 года на территории центра "Крокус Экспо" в Московской области, но из-за пандемии коронавируса чемпионат был перенесен на декабрь 2021 года.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Всероссийского общества глухих (ВОГ)