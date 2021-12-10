На форуме "Сделано в России" наградили победителей конкурса "Экспортер года"

Победители конкурса "Экспортер года" получили награды в рамках международного форума "Сделано в России". Всего Федеральная конкурсная комиссия определила 13 компаний, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Конкурс проходил в два этапа: на уровне регионов и на федеральном. Среди ключевых критериев отбора - оценка экспортной деятельности и международного продвижения, а также уровень экспортной активности. В состав комиссии конкурса "Экспортер года" входят представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ.

В этом году заявки на участие подали более 1,8 тысячи компаний. В результате голосования среди 79 победителей восьми окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях (в номинации "Прорыв года" - два победителя):

- номинация "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес": АО "Новомет-Пермь" (Пермский край);

- номинация "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "малое и среднее предпринимательство": ООО "Техносонус-Центр" (Владимирская область);

- номинация "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес": АО "Жировой комбинат" (Свердловская область);

- номинация "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "малое и среднее предпринимательство": ООО "Сигма" (Челябинская область);

- номинация "Экспортер года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес": ООО "Рускон" (Краснодарский край);

- номинация "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство": ИП Погребняк М.Е. (Ставропольский край);

- номинация "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес": АО "Елатомский приборный завод" (Рязанская область);

- номинация "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "малое и среднее предпринимательство": ООО "Лазертаг" (Смоленская область);

- номинация "Трейдер года" в категории "крупный бизнес": ООО "ПродЭкс" (Республика Татарстан);

- номинация "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство": ООО "Точные поставки" (Смоленская область);

- номинация "Новая география" (крупный бизнес): АО "Арнест" (Ставропольский край);

- номинация "Прорыв года": ООО "Сателлит Инновация" (Пермский край) и ООО "Гудвин" (Приморский край).

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", который предусматривает, что к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров составит не менее 70% по сравнению с 2020 годом. По итогам первого полугодия 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 7,4%.