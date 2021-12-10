На максимальной скорости: роутер Huawei WiFi AX2 для дома

Современный беспроводной роутер для дома должен быть мощным и производительным.

Фото: Huawei

Ведь он используется и для видеоигр, где важны минимальные задержки, и для просмотра кино на большом экране, для которого нужна высокая скорость передачи данных. Еще роутер должен обеспечивать подключение бесчисленного количества устройств. Это смартфоны, компьютеры, ноутбуки и планшеты, телевизоры, смарт-часы, колонки со встроенными голосовыми ассистентами. Не стоит забывать девайсы "умного дома" - чайники с удаленным управлением, стиральные машины, которые можно запускать со смартфона, и так далее.

Быстрее ветра

Справиться с этими задачами под силу Huawei WiFi AX2. Этот беспроводной роутер поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 6, обеспечивающий в том числе скорость передачи данных до 1500 мегабит в секунду. Специальная технология True Dual-Band позволяет анализировать качество сигнала и автоматически выбирать диапазон сети - 5 ГГц или 2,4 ГГц. Пользователи даже не заметят переключения между диапазонами - все происходит максимально плавно. Для надежного соединения подходит частота 2,4 ГГц, а для передачи данных на максимальной скорости, например, при просмотре кино, - 5 ГГц.

Фото: Huawei

Простое управление

Настраивать и управлять Huawei WiFi AX2 можно при помощи мультифункционального приложения для смартфонов и планшетов Huawei AI Life. Например, оно визуализирует сигнал Wi-Fi, демонстрируя, в каких участках дома сигнал сильнее или слабее. На основе этих данных можно оптимально расположить роутер. Другая "фишка" приложения Huawei AI Life - быстрое подключение и отключение устройств в домашней сети, а также родительский контроль, позволяющий установить время, когда дети могут пользоваться интернетом, и "отсечь" неподходящие сайты.

Интернет где угодно

Новый Huawei WiFi AX2 может стать центром многоуровневой беспроводной сети, чтобы расширить зону покрытия. Сам роутер обеспечивает покрытие до 90 квадратных метров, а при объединении с еще одним таким же устройством - до 160 квадратных метров. За незаметное - так называемое бесшовное - переключение между сетями отвечает технология Huawei AI Mesh+, поддерживающая семь различных алгоритмов роуминга. Скорость переключения не превышает 50 миллисекунд - переход из одной беспроводной сети в другую будет незаметным.

На страже безопасности

Huawei WiFi AX2 защищает домашнюю сеть с помощью технологии Huawei HomeSec, а также пресекает попытки подбора пароля к WiFi с помощью функции Brute Force Attack Prevention. Новый уровень защиты передаваемых данных обеспечивает протокол WPA3 (Wireless Protected Access III) с поддержкой 192-битного шифрования. Чтобы гости не могли увидеть, что происходит в локальной сети, специально для них можно создать гостевой Wi-Fi - только с доступом в интернет.

Для любого кошелька

Купить Huawei WiFi AX2 можно с 10 декабря в фирменных магазинах Huawei, интернет-магазине компании, а также у розничных партнеров по цене 3690 рублей.