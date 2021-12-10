Набиуллина рассказала о цели денежно-кредитной политики ЦБ

Банк России будет проводить денежно-кредитную политику, которая приведет инфляцию к цели ЦБ "вблизи 4%" и удержит ее на стабильном уровне. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Доступность длинных денег гораздо больше зависит от уровня инфляции, чем от ключевой ставки. От ключевой ставки у нас зависит стоимость коротких денег​​​. Мы намерены проводить политику, которая, несмотря даже сейчас на всплеск инфляции, приведет инфляцию к цели и позволит ее удерживать на относительно стабильном уровне", - рассказала Набиуллина.

В следующую пятницу, 17 декабря, Банк России проведет последнее в этом году заседание по ключевой ставке. Регулятор дал прозрачный сигнал, что ставка на нем будет повышена в очередной раз и повышена заметно: накануне Набиуллина говорила, что динамика инфляции делает сохранение ставки или ее повышение самым малым шагом на 0,25 процентного пункта маловероятными. При этом в ЦБ не готовы повышать ставку на этом заседании более чем на один процентный пункт.

Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых при годовой инфляции в ноябре в 8,4%. На фоне ускоренной инфляции ЦБ последовательно повышал ключевую ставку с весны с уровня 4,25% годовых. По итогам года Банк России ожидает инфляцию около 8% и планирует вернуть ее к целевому уровню уже к концу 2022 года.