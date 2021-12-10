Набиуллина рассказала о пользе плавающего курса рубля

Плавающий курс рубля позволяет российской экономике легче переживать внешние шоки и понижает риски резких колебаний валютного курса. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса в конце 2014 года, это одна из частей политики инфляционного таргетирования (ее долгосрочная поддержка вблизи целевого уровня, который ЦБ установил в 4% год). До этого курс был управляемым плавающим, с каждым годом Банк России повышал гибкость курсообразования, сокращая собственное присутствие на внутреннем валютном рынке (то есть сокращая валютные интервенции и отменяя так называемый "валютный коридор"). Сейчас Банк России может применять валютные интервенции для сглаживания курса рубля только в случае резких биржевых колебаний, которые угрожают финансовой стабильности.

"До этого был тот или иной механизм управления курсом, и я не исключаю, что в этом зале некоторые с ностальгией вспоминают те времена, когда был этот режим. Потому что, действительно, стабильный курс очень важен для внешнеэкономической деятельности. Но все-таки эта стабильность была временами и кажущейся: как только случался внешний шок, у нас происходило резкое обесценение курса", - напомнила Набиуллина.

По ее словам, для ЦБ важнее ориентация на ценовую стабильность, а не на курс рубля. "Потому что контроль инфляции важен, контроль инфляции - это "дверь" для появления в экономике "длинных" денег. Не бывает дешевых кредитов при высокой инфляции", - подчеркнула Набиуллина.