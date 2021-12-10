Начала работу онлайн-сессия форума "Сделано в России"

Русские школы за рубежом, интерес к изучению русского языка и культуры, создание учебников для других стран российскими авторами, работа отечественных преподавателей в иностранных школах, популярные во всем мире программы развивающего отдыха в Международном детском центре "Артек" - эти и многие другие темы обсуждают сегодня эксперты.
В частности, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов сообщил, что идет строительство совместных школ в странах СНГ и Монголии. Расширяется сотрудничество в области взаимного изучения языков с Итальянской и Французской республиками. На базе Всероссийского детского центра "Орленок" был открыт Российско-китайский центр культурных и языковых обменов. Более 240 российских педагогов в рамках гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом" преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах.
Представители российской системы образования не только изучают лучшие идеи и практики других стран, но и сами делятся с зарубежными партнерами своими методическими разработками, кадровыми ресурсами, контентом. Одним из показателей востребованности отечественных образовательных продуктов стала популярность обучающих платформ во время локдауна. Согласно статистике, с апреля 2020 года по апрель текущего года один из порталов - "Российскую электронную школу" (РЭШ) посетили более 137 миллионов раз, из них 48 миллионов посещений из других стран.