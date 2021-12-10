Начала работу онлайн-сессия форума "Сделано в России"

В интернете русский язык уступает по популярности только английскому, занимая 2-е место. Всего в мире на нем изъясняется более 260 миллионов людей. Между тем, Россия прикладывает много усилий, чтобы создать все условия для изучения русского языка всем желающим за рубежом. Об этом шла речь на онлайн-сессии Министерства просвещения РФ Международного экспортного форума "Сделано в России".

Русские школы за рубежом, интерес к изучению русского языка и культуры, создание учебников для других стран российскими авторами, работа отечественных преподавателей в иностранных школах, популярные во всем мире программы развивающего отдыха в Международном детском центре "Артек" - эти и многие другие темы обсуждают сегодня эксперты.

В частности, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов сообщил, что идет строительство совместных школ в странах СНГ и Монголии. Расширяется сотрудничество в области взаимного изучения языков с Итальянской и Французской республиками. На базе Всероссийского детского центра "Орленок" был открыт Российско-китайский центр культурных и языковых обменов. Более 240 российских педагогов в рамках гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом" преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах.

Представители российской системы образования не только изучают лучшие идеи и практики других стран, но и сами делятся с зарубежными партнерами своими методическими разработками, кадровыми ресурсами, контентом. Одним из показателей востребованности отечественных образовательных продуктов стала популярность обучающих платформ во время локдауна. Согласно статистике, с апреля 2020 года по апрель текущего года один из порталов - "Российскую электронную школу" (РЭШ) посетили более 137 миллионов раз, из них 48 миллионов посещений из других стран.