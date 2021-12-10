Начала работу онлайн-сессия форума "Сделано в России"

Новости

Годовая инфляция в США достигла максимума за 39 лет 18:34
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 18:30
Молдавия готовится запретить показ российских программ 18:30
Видео: Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться 18:20
Лягушонок Crazy Frog вернулся спустя 11 лет с новой песней и клипом 18:08
Москва "встала" в 10-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 17:26
Рубрика: Общество

Начала работу онлайн-сессия форума "Сделано в России"

Текст: Елена Новоселова
В интернете русский язык уступает по популярности только английскому, занимая 2-е место. Всего в мире на нем изъясняется более 260 миллионов людей. Между тем, Россия прикладывает много усилий, чтобы создать все условия для изучения русского языка всем желающим за рубежом. Об этом шла речь на онлайн-сессии Министерства просвещения РФ Международного экспортного форума "Сделано в России".
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Русские школы за рубежом, интерес к изучению русского языка и культуры, создание учебников для других стран российскими авторами, работа отечественных преподавателей в иностранных школах, популярные во всем мире программы развивающего отдыха в Международном детском центре "Артек" - эти и многие другие темы обсуждают сегодня эксперты.

Фото: Министерство просвещения РФ/ МДЦ "Артек"
В "Артеке" прошли первые уроки русского языка для сирийских школьников

В частности, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов сообщил, что идет строительство совместных школ в странах СНГ и Монголии. Расширяется сотрудничество в области взаимного изучения языков с Итальянской и Французской республиками. На базе Всероссийского детского центра "Орленок" был открыт Российско-китайский центр культурных и языковых обменов. Более 240 российских педагогов в рамках гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом" преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах.

Представители российской системы образования не только изучают лучшие идеи и практики других стран, но и сами делятся с зарубежными партнерами своими методическими разработками, кадровыми ресурсами, контентом. Одним из показателей востребованности отечественных образовательных продуктов стала популярность обучающих платформ во время локдауна. Согласно статистике, с апреля 2020 года по апрель текущего года один из порталов - "Российскую электронную школу" (РЭШ) посетили более 137 миллионов раз, из них 48 миллионов посещений из других стран.

Пушкинский конкурс Общество Образование

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии