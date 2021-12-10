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10 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)

Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 395-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года"

Дата подписания 6 декабря 2021 г.
Опубликован 10 декабря 2021 г.

Принят Государственной Думой 25 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Присоединиться от имени Российской Федерации к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года (далее - Конвенция), принятой 18 мая 2007 года в городе Найроби (Кения), со следующей оговоркой:

"Российская Федерация не считает себя связанной положениями пунктов 2 и 3 статьи 15 Конвенции",

а также со следующим заявлением:

"Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Конвенции будет распространять применение требований Конвенции на затонувшие суда, находящиеся в пределах территории Российской Федерации, включая территориальное море, с соблюдением положений пункта 4 статьи 4 Конвенции".

Президент Российской Федерации В. Путин