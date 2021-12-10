Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 395-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года"

Принят Государственной Думой 25 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Присоединиться от имени Российской Федерации к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года (далее - Конвенция), принятой 18 мая 2007 года в городе Найроби (Кения), со следующей оговоркой:

"Российская Федерация не считает себя связанной положениями пунктов 2 и 3 статьи 15 Конвенции",

а также со следующим заявлением:

"Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Конвенции будет распространять применение требований Конвенции на затонувшие суда, находящиеся в пределах территории Российской Федерации, включая территориальное море, с соблюдением положений пункта 4 статьи 4 Конвенции".

Президент Российской Федерации В. Путин