Напавший на школу в Казани Галявиев признан вменяемым

Ильназ Галявиев, совершивший нападение на школу в Казани весной этого, признан вменяемым по результатам экспертизы. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности", - сказала она, добавив, что вину Галявиев признал в полном объеме, а также раскаялся в содеянном.

По словам Петренко, согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий послужило стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из Интернета, скопировав их поведение при нападении".

Обвиняемому предъявлено окончательное обвинение в убийстве двух и более лиц, изготовлении взрывчатых веществ и взрывного устройств.

"На основании собранных по уголовному делу доказательств ему (Галявиеву - ИФ) предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества)", - сообщила Петренко.