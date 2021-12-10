Нарколог посоветовал закусывать шампанское картофельным пюре

Главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн посоветовал не пить после бокала шампанского более крепкие алкогольные напитки. Также не стоит чередовать спиртное. "Не советую "увеличивать градус". Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки - способ достаточно смертельный, как и чередование", - цитирует врача РИА Новости.

Специалист также развеял миф, что употребление масла в начале застолья спасет от похмелья. Данная процедура на самом деле приводит к "алкогольному удару". "Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует - потому что масло на слизистой. Но потом весь накопившийся алкоголь начинает всасываться, и происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове", - объяснил Брюн. Он посоветовал в качестве закуски использовать картофельное пюре. "Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь", - добавил врач.