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10.12.2021 20:25
Рубрика: Общество

Назван напиток, от которого нужно отказаться после 50 лет

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С возрастом многие замечают, что еда может негативно сказываться на состоянии, к тому же есть исследования, которые показывают, что некоторая пища способна провоцировать развитие различных заболеваний и, напротив, помогать продлить жизнь.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Диетолог Хиллари Райт, автор книги "Диета при менопаузе", считает, что после 50 лет очень важно отказаться от сладких безалкогольных напитков.

"Бесспорно, напитки с высоким содержанием сахара - это наименее полезные напитки для людей старше 50 лет", - сказала она изданию Eat this, not that.

Она рассказала, что употребление таких напитков чревато высоким риском развития сахарного диабета. Кроме того, исследования показывают, что они негативно влияют на мозг. В журнале Alzheimer's & Dementia были опубликованы результаты исследования, авторы которого выявили связь между употреблением сладких напитков и уменьшением объема головного мозга, а также ухудшением памяти.

Тем, кто категорически против исключения газировки из своего меню, рекомендуют более здоровые варианты, например, минеральную воду с фруктовыми добавками.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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