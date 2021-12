Назван напиток, от которого нужно отказаться после 50 лет

С возрастом многие замечают, что еда может негативно сказываться на состоянии, к тому же есть исследования, которые показывают, что некоторая пища способна провоцировать развитие различных заболеваний и, напротив, помогать продлить жизнь.

Диетолог Хиллари Райт, автор книги "Диета при менопаузе", считает, что после 50 лет очень важно отказаться от сладких безалкогольных напитков.

"Бесспорно, напитки с высоким содержанием сахара - это наименее полезные напитки для людей старше 50 лет", - сказала она изданию Eat this, not that.

Она рассказала, что употребление таких напитков чревато высоким риском развития сахарного диабета. Кроме того, исследования показывают, что они негативно влияют на мозг. В журнале Alzheimer's & Dementia были опубликованы результаты исследования, авторы которого выявили связь между употреблением сладких напитков и уменьшением объема головного мозга, а также ухудшением памяти.

Тем, кто категорически против исключения газировки из своего меню, рекомендуют более здоровые варианты, например, минеральную воду с фруктовыми добавками.