Назван овощ из русской кухни, способный снизить давление

Свекла является неотъемлемым продуктом в русской кухне и обладает массой полезных для организма свойств. Об этом агентству "Прайм" рассказала руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксения Борода.

По ее словам, этот овощ богат кальцием, йодом, бетанином и клетчаткой. Употребление свеклы в любом виде способствует очищению крови, улучшает обмен веществ и снижает артериальное давление.

"Свекла также улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление", - рассказала специалист.

Несмотря на свои полезные свойства, людям с заболеваниями с ЖКТ в острой стадии, гастритом, сахарным диабетом и другими заболеваниями стоит ограничить употребление свеклы и проконсультироваться со специалистом, подчеркнула Борода.