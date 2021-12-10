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Названа дата выхода новогоднего эпизода "Вампиров средней полосы"

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    10.12.2021, 18:26
Текст:   Кристина Верховцева

Сериал о смоленских вампирах получит специальную новогоднюю серию. Дополнительный эпизод "Вампиров средней полосы" выйдет 29 декабря, сообщает видеосервис START.

В честь этого главный герой дед Слава (его играет Юрий Стоянов) записал праздничное обращение, оно опубликовано на YouTube-канале сервиса.

Юрий Стоянов отметил, что новый эпизод станет не просто приятной открыткой между первым и вторым сезонами. Он назвал это самостоятельной историей, ведь создатели не рассказали кое-что важное про Женька (Глеб Калюжный).

Напомним, "Вампиры средней полосы" - комедийный мистический сериал, первый сезон которого вышел в марте 2021 года. Он повествует о жизни семейства вампиров в Смоленске. В первом сезоне вышло восемь эпизодов. Сериал получил хорошие рейтинги и положительные отзывы. Еще до официального завершения первого сезона шоу продлили на второй.

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