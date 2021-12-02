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Глеб Калюжный появится в новогодней серии "Вампиров средней полосы"

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    02.12.2021, 16:31
Текст:   Анастасия Николаева

В новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы" к полюбившейся зрителям роли Женька вернется Глеб Калюжный ("Трудные подростки", "Новенький"), сообщает START.

Действие серии происходит в канун Нового года, когда дед Слава (Юрий Стоянов) случайно обратил Женька в вампиры. В новой семье юный и неопытный вампир будет пытаться создать праздничный настрой. Кроме того, по словам Глеба Калюжного, его персонаж побывает в гостях у известных вампиров и, возможно, влюбится.

К своим ролям в специальной серии также вернутся Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Екатерина Кузнецова. Сценарий (как и в первом сезоне) Алексея Акимова, режиссер - Андрей Богатырев ("Красный призрак", "Чума!", "СашаТаня").

Сериал признавался лучшим в первом полугодии 2021 года. Он продлён на второй сезон, который выйдет в следующем году.

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