В декабре выйдет новогодний эпизод "Вампиров средней полосы"

Онлайн-кинотеатр START анонсировал выход новогоднего спецэпизода сериала про смоленских упырей "Вампиры средней полосы".

Съёмки праздничной серии уже стартовали, премьера намечена на декабрь - пока без точной даты.

Сценарий написал автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов. Режиссирует эпизод Андрей Богатырев ("Красный призрак", "Чума!", "СашаТаня").

Актерский состав, как и сюжет, пока держат, но обещают "много приятных сюрпризов" и "душевную атмосферу".

Фото: START

Напомним, что сериал продлён на второй сезон, который выйдет в следующем году.