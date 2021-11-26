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В декабре выйдет новогодний эпизод "Вампиров средней полосы"

Новости
    26.11.2021, 15:01
Текст:   Козьма Лоханкин

Онлайн-кинотеатр START анонсировал выход новогоднего спецэпизода сериала про смоленских упырей "Вампиры средней полосы".

Съёмки праздничной серии уже стартовали, премьера намечена на декабрь - пока без точной даты.

Сценарий написал автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов. Режиссирует эпизод Андрей Богатырев ("Красный призрак", "Чума!", "СашаТаня").

Актерский состав, как и сюжет, пока держат, но обещают "много приятных сюрпризов" и "душевную атмосферу".

Фото: START

Напомним, что сериал продлён на второй сезон, который выйдет в следующем году.

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