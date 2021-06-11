Что в кино: "Заклятие 3", советский супергерой, "Generation П"

Обзор новинок широкого проката: третье "Заклятие", "Generation П" снова в кино, советский супергерой против немцев, биография Алана МакГи, приключения мальчика с пушистым лицом, Николас Кейдж в очередном непотребстве.

"Заклятие 3: По воле дьявола"

Фото: kinopoisk.ru

Эд и Лоррейн Уоррены, неугомонный тандем охотников за привидениями, приходят на помощь юноше, которого нечистая сила заставила покромсать ножиком знакомого. Неожиданная зловещая находка выводит их на след истинного убийцы, которого нужно изловить и наказать. Джеймс Ван, снявший два первых фильма культовой серии, уступил место рулевого новобранцу Майклу Чавесу, что не могло, конечно, не сказаться: это уже не то "Заклятие", которое все полюбили. Третья часть изображает из себя детектив пополам с "Битвой экстрасенсов" и слегка отдаёт к тому же супергеройщиной, при этом хватка, которой предыдущие серии брали зрителя за горло, ослабла, а колоритных запоминающихся страшилищ не завезли. Но это всё ещё как минимум на полголовы выше большинства современных аналогов, да и Вера Фармига с Патриком Уилсоном никуда не делись, так что сомневаться в коммерческом успехе точно не приходится. (Рецензия)

"Красный призрак"

Фото: kinopoisk.ru

Лента Андрея Богатырёва, сразу заинтриговавшая даже тех, кто не слишком интересуется военно-историческим кино, оригинальной концепцией и лихими трейлерами, до проката добиралась долго, лишь мелькнув в одной из программ ММКФ-2020. Концепция и правда не может не обратить на себя внимание: загадочный партизан-снайпер наводит ужас на нацистов, объявляясь в самых неожиданных местах и отстреливая растерянных оккупантов. Настоящий советский супергерой. В поисках неуловимого мстителя немцы затевают карательную операцию и по её ходу натыкаются на одном хуторе на группу советских солдат, с которыми ведут ожесточённый бой. Последний занимает значительную часть хронометража и снят, надо сказать, как следует. Помимо этого, "Красный призрак" может похвастаться неплохим юмором, выпуклыми героями (включая мерзких нацистов) и достойным кастом: Юра Борисов, Владимир Гостюхин, Михаил Горевой, Алексей Шевченков, Вольфганг Черни. А также эпичной кульминационной дуэлью "под вестерн". И в целом порадует многих, хотя неожиданной ревизией озвученной изначально задумки, не лишённой, впрочем, смысла, кого-то может сбить с толку.

"Культовые тусовщики"

Фото: kinopoisk.ru

Сделанная с большим почтением, но без лишнего сглаживания углов биография Алана МакГи, одного из влиятельнейших людей в мире музыки 80-х и 90-х. Картину, к созданию которой приложились Ирвин Уэлш и Дэнни Бойл, резонно упрекнуть в слишком быстром и сбивчивом темпе, но это, впрочем, простительно и в какой-то мере концептуально обоснованно: МакГи ведь примерно в таком темпе и жил (не в смысле, что умер, а в смысле, что сейчас уже живёт не в таком темпе). Много прекрасной музыки, ураганные трипы с призраком Алистера Кроули и тому подобными вещами, немалая познавательная ценность, дух рок-н-ролла и угара, а также самая, наверное, крупная и значительная роль Юэна Бремнера вкупе делают фильм настоящим душевным бальзамом для любого олдового меломана. Бережно ставим Creation Stories на полочку рядом с "Клубом CBGB", "Хорошими вибрациями" и "Круглосуточными тусовщиками", конечно.

"Ограбление по-джентльменски"

Фото: kinopoisk.ru

Пирс Броснан играет супервора, которого нанимают суперворы помоложе, чтобы он помог им ограбить тюрьму в ближневосточной стране Джезирестане, где хранится золото террористов, а тюрьма та принадлежит некому Штольцу, сыгранному Тимом Ротом, и у него с героем Броснана личные счёты. Фильм снят преимущественно в Абу-Даби (рекламные виды на город и дорогие спортивные машины прилагаются) и спродюсирован преимущественно арабами, и это, пожалуй, всё, что нужно о нём знать. Халтура халтурой. Тем не менее ему есть чем удивить даже самого насмотренного кинолюба: готовы спорить, что такого количества арабов, одновременно извергающих из себя рвотные массы, вы никогда не видели и никогда не увидите. И нет, это не какая-то странная метафора, а буквальное описание довольно внушительного фрагмента картины.

"Надежда"

Фото: kinopoisk.ru

Если вам в последнее время было мало драм про тяжёлые заболевания и про рак в частности, то вот, пожалуйста, ещё одна. Главная героиня узнаёт о страшном диагнозе, что парадоксальным образом вносит свежую струю в её отношения со спутником жизни, давно находящиеся в состоянии глубокой стагнации. Тот, будучи человеком исключительного благородства, решается на брак - спустя десятки лет совместной жизни. Ну и всё экранное время - на минуточку, более двух часов - они мученически ищут давно утраченные точки соприкосновения. Зрелище, что характерно почти для всех представителей этого субжанра, чрезвычайно тяжёлое. Вот разве что можно полюбоваться игрой замечательного норвежско-шведского дуэта Андреа Брайн Ховиг и Стеллана Скарсгорда.

"Реальная история мальчика-волчонка"

Фото: kinopoisk.ru

Паренёк с редким кожным заболеванием, из-за которого всё его лицо покрыто густой шерстью, сбегает от отца, всячески сына оберегающего, в поисках бросившей несчастного матери. Попутно он терпит всякие гадости от сверстников, зачем-то сжигает приютивший было "волчонка" бродячий цирк, знакомится с немного прибабахнутой девочкой и переживает всякие другие необязательные приключения. Центральный посыл очевиден и до просмотра: нестандартная внешность - не приговор, лукизм - плохо. Зачем для его иллюстрации понадобилось лишать работы целую труппу циркачей - вопрос дискуссионный. Из скромных плюсов - крепкий актёрский состав: Джейден Мартелл (один из ребятишек из "Оно"), Джон Туртурро, Хлоя Севиньи, Крис Мессина.

"Хозяин"

Фото: kinopoisk.ru

Низкобюджетный триллер с Николасом Кейджем для ценителей низкобюджетных триллеров с Николасом Кейджем. Молодой, но бедный красавец с женой и ребёнком на шее нанимается починить забор в доме странноватого мужика - как вы уже наверняка догадались, его и играет Кейдж. У мужика есть красивая супруга, и с ней тоже что-то не в порядке. Отношения в семье определённо нездоровые, вдобавок зрелая дама постоянно недвусмысленно намекает гостю на готовность перейти на новый уровень знакомства, что без внимания суженого не остаётся. Как назло, заряжает ливень, и бедолага остаётся заперт вместе с подозрительной парочкой, регулярно подающей признаки явной невменяемости. Ну а потом мы получаем порцию фирменного кейджевского БЕЗУМИЯ, которое в некоторой степени оправдывает существование этой в целом серенькой и сумбурненькой ленты.

"Коп на драйве"

Фото: kinopoisk.ru

Разумеется, никакого отношения к ясно какому фильму Эдгара Райта эта во всех отношениях глупая французская комедия не имеет: оригинальное её название можно перевести как "Не больше месяца". Главный герой - неудачник во всём: и в личной жизни не клеится, и на работе в полиции за человека не считают. А тут он ещё и узнаёт о том, что жить ему остаётся около тридцати дней. Бедняга резко преображается и решает в оставшееся время оттянуться на всю катушку. К тому времени, как он успевает наломать дров и стать врагом номер один для мафии, обнаруживается, что врачи несколько поторопились, но парень уже вошёл во вкус. На смысловую ось - сомнительный как с бытовой, так и с моральной точки зрения совет всем лузерам ничего не бояться и вести себя как бессмертным (и вот тогда-то всё получится и, конечно, безо всяких последствий) - нанизана масса шуток уровнем заметно ниже среднего.

"Свадьбы не будет!"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один ремейк испанской комедии "Для вашего блага" про отцов, которым не нравятся избранники дочерей. Совсем недавно к нам приезжала итальянская версия, теперь вот предлагается немецкая. Разница минимальна - даже оригинальные названия в обоих случаях копируют исходное испанское. Горе-папаши в отчаянной попытке не дать своим сокровищам связать свои жизни с неприятными родителям субъектами раз за разом делают глупости и садятся в лужу, чтобы в конце концов признать свою неправоту и позволить чадам самостоятельно решать свою судьбу. В немецкой версии, в отличие от итальянской, разве что отсутствует прогрессивный лесбийский мотив (ая-яй). В остальном всё то же самое и всё так же мало смешного.

"Дореми: В поисках волшебства"

Фото: kinopoisk.ru

В рубрике "Полнометражка по мотивам аниме-сериала" на этой неделе - своеобразный мультфильм про жизнь трёх японских девушек разного возраста, ищущих место в жизни. Своеобразие его главным образом заключается в том, что к исходному мультсериалу фильм "В поисках волшебства" имеет отношение косвенное: героинь объединяет любовь к размашистой франшизе Magical DoReMi, близкой родственнице Сейлор Мун и кучи подобной манги про волшебных девиц. Соответственно, волшебства как такового тут искать не стоит, вместо него - удивительные совпадения и вполне прозаичные приключения взрослеющих барышень, ностальгирующих по совсем недавно ушедшему детству. Кино - строго для узкой целевой аудитории.

"Generation П"

Фото: kinopoisk.ru

По случаю, надо понимать, десятилетнего юбилея снова в прокате старательно следующая духу и букве первоисточника экранизация одного из важнейших русских текстов новейшего времени. Которая, оказывается, как и текст, почти нисколько не устарела и во многом остаётся злободневной и актуальной. А где-то, возможно, теперь ещё злободневнее и актуальнее, чем тогда. И всё это, конечно, хорошо, но вместе с тем невзначай наталкивает на один вопрос: дождёмся ли мы когда-нибудь анонсированного ещё в 2014-м "Ампира V"?

Также на экранах: документалка "Байкал. Удивительные приключения Юмы"; драма об экспедиции учёного Александра Васильева на Шпицберген "Архипелаг"; что-то с Микки Рурком и Эриком Робертсом "Ночная прогулка"; документалка про модельера Мартина Маржела "Маржела: Своими словами"; российская военная драма "Пункт пропуска. Офицерская история"; сборник детской анимации "Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2".