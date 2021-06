Эд и Лоррейн Уоррены продолжают вести борьбу с демоническими силами. На этот раз их попросили выгнать беса из 11-летнего мальчика. В самый разгар обряда бес незаметно перескакивает из мальчика в жениха его старшей сестры. После чего на какое-то время наступает затишье, вроде нормально всё, но вдруг юноша ни с того ни с сего жестоко убивает знакомого ножиком. Его арестовывают, собираются посадить. И тут Уоррены снова приходят на помощь. Говорят, не виноватый он, просто бес попутал. Мало того, обещают факт причастности беса каким-то образом суду доказать.

Третье "Заклятие" имеет подзаголовок, который, в принципе, можно так и перевести: "Бес попутал" (The Devil Made Me Do It). Хотя отечественные локализаторы предпочли более скучный вариант: "По воле дьявола". Как и предыдущие части серии, эта как бы основана на реальных событиях. То есть действительно был в практике настоящих Уорренов такой случай. И адвокат действительно намеревался выстроить защиту на одержимости подсудимого. Но в реальности судья запретил превращать процесс в балаган, и пришлось гнуть линию самообороны. В результате приговор вынесли очень даже мягкий, всего пять лет, тогда как грозило от десяти до двадцати.

Само разбирательство в фильме почти никак не отражено, а жаль, было бы любопытно поглядеть на попытку скрестить мистический хоррор с судебной драмой. Впрочем, существенные метаморфозы всё равно налицо. Хотя по первым минутам кажется, что опять всё покатится по старым рельсам: в очередном проклятом доме опять летают предметы и раздаются ночные стуки, опять какого-то ребёнка инфернально корёжит, опять азиат с камерой суетится, опять у Лоррейн видения, опять ни с чем подобным Уоррены ранее не сталкивались. Однако далее, немножко всё же с форматом судебной драмы поигравшись, "Заклятие 3" берёт курс на детективное расследование.

В частности, обнаруживается улика, свидетельствующая о том, что здесь замешаны таинственные сатанисты. Появляется серьёзный чернокожий коп, излагающий подробности дела об исчезновении и ещё одном убийстве, где фигурирует схожая улика. Затем фильм вновь совершает дерзкий кульбит и забирается на территорию шоу про экстрасенсов. Тех самых шоу, в которых экстрасенс приходит на место преступления, многозначительно осматривается, применяет своё колдунство и, выдержав паузу, торжественно объявляет, что на этом месте произошло преступление, а все вокруг такие: ой, ну ничего себе, и впрямь экстрасенс.

Клише из арсенала передач для доверчивых домохозяек авторы "Заклятия 3" воспроизводят, конечно, в куда более эффектном виде по сравнению с тем, как они преподносятся в телеэфире, но это не избавляет от ощущения, будто сейчас откуда-нибудь из-за дерева или из тёмного угла вот-вот выпрыгнет Марат Башаров и протянет Вере Фармиге конверт. Что, согласитесь, немало бы освежило и украсило всю франшизу.

Увы, Марат Башаров из тёмных углов не выпрыгивает. Хотя сам приём, когда кто-нибудь откуда-нибудь внезапно с громким звуком выпрыгивает, охотно пускается в ход. Только если прежде выпрыгивали бабайки одна другой краше, столь замечательные и колоритные, что каждой по спин-оффу выписали, то нынче это голый толстый жмурик неопределённого гендера да худосочная тётенька. Последняя причём - по совместительству и главная антагонистка, лишённая внятного мотива, зато вполне тянущая на злодейку с приставкой "супер". Ведь это именно то, чего как раз не хватало "заклятой" киновселенной: суперзлодея.

Поэтому не стоит верить трейлерам, которые утверждают, что третье "Заклятие" - "самое мрачное и страшное" из всех "Заклятий". Вообще-то ровно наоборот. "По воле дьявола" всё ещё есть чем порадовать ценителей: нестандартным использованием задорного шлягера Call Me группы Blondie, цитатами из "Кошмара на улице Вязов" (помните те сцены с матрасами в первой и четвёртой частях?) и "Сияния", прекрасными, как всегда, спецэффектами. Но это уже, конечно, совсем не то. Во всех смыслах. И не так зрелищно, и не так агрессивно-интенсивно, и не так "хорророво". Теперь это кино о том, как сыщица-суперэкстрасенс и её хромой докторватсоноподобный помощник (да, Эд для пущей ватсоноподобности охромел) распутывают клубок загадок и противостоят не особо-то и потустороннему, вполне осязаемому злу.

В некоторой степени "Заклятие" и до этого представляло собой "Битву экстрасенсов" со спецэффектами, но держало себя в руках, в рамках жанра и в рамках приличия. Но когда основатель и демиург серии (Джеймс Ван) с неё фактически соскочил и делегировал руководство кому-то другому (Майкл Чавес), всё поплыло куда-то немного не туда, и "Битва экстрасенсов" вышла на передний план, эволюционировав в "Битву суперэкстрасенсов". Что, впрочем, отнюдь не обязательно плохо. Публике ведь нравятся и экстрасенсы, и битвы, и супергероика. А тут оно всё в одном месте удачно - насколько это возможно - скомпоновано. К тому же перспективы какие открываются. А ну вдруг всё ж Марат Башаров в следующем эпизоде озарит всех своим камео.