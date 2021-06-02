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Вас плохо слышно, повторите

"Тихое место 2": пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем

Рецензии
    02.06.2021, 16:05
Текст:   Алексей Литовченко
Второе "Тихое место" стартует там же, где закончилось первое, и сразу стоит предупредить: кто с первым предварительно не ознакомился, тому на втором будет сложновато. Итак, продолжим. Обезглавленное потерей основного кормильца семейство босяков в составе матери-одиночки и трёх спиногрызов собирает пожитки, покидает убежище и устремляется в произвольном направлении. Далеко уйти им, однако, не удаётся: почти сразу же они попадаются в ловушки, расставленные соседом (долгие месяцы в условиях, когда одно неверное движение может стоить жизни, так и не приучили бедолаг смотреть под ноги), в результате чего пацан калечит себе ногу.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сосед оказывается нормальным мужиком, лишь угрюмым слегка, разрешает у себя в бункере переночевать. И вот они там сидят, значит, как вдруг - чу! - песенку по радио передают. Известную песенку, Beyond the Sea, слышали наверняка. Глухая девочка догадывается, что это не просто песенка, а зашифрованное зачем-то (нет, правда, зачем?) послание всем уцелевшим людям доброй воли с призывом бросать всё и рвать когти в сторону определённого острова. Воодушевившись, девочка втихаря под покровом ночи сбегает туда на разведку.

Фото: kinopoisk.ru
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Отсюда "Тихое место 2" разветвляется на два подсюжета, осевой и придаточный. Осевой подсюжет собою представляет очередное переложение классического мотива "суровый мужчина путешествует по постапокалиптическому миру с ребёнком". За сурового мужчину - вышеупомянутый сосед, сыгранный Киллианом Мёрфи. За ребёнка - глухая девочка. Если оставить за скобками характерные особенности придуманного Джоном Красински сеттинга, всё здесь по стандарту. Отношения между героями поначалу холодные, но постепенно оттаивают, у мужчины присутствует внутренний надлом и тяга к искуплению, ребёнок обладает секретом спасения человечества, среди живописных руин цивилизации попадаются озверевшие граждане. Замени чутких монстров на грибокадавров - получится точь-в-точь The Last of Us.

Придаточный подсюжет, в свою очередь, выполняет важную функцию занять чем-нибудь оставшихся персонажей. Пусть вон от монстра хотя бы отбиваются, и то дело. Монстр нападает, больноногий пацан с младенцем прячутся, героиня Эмили Блант отважно сражается, затем тоже прячется. Ну и ещё одно предназначение есть у придатка - удвоить, так сказать, экшн. Которого и без того вдосталь. Тут экшн, там экшн, везде экшн, а в конце оба экшна, и тут и там, особым образом как бы синхронизируются, ух. Короче говоря, Джон Красински очень старается вжать зрителя в кресло и любой ценой не допустить зарождения у него в голове мысли, что сиквел "Тихого места" вообще-то избыточен и не нужен.

Меж тем мы же прекрасно понимаем, как это было: студийные боссы, узнав, что "Тихое место" собрало 340 миллионов при бюджете менее чем в 20, на радостях позвонили Джону Красински и озвучили предложение, от которого невозможно отказаться. Давай, мол, Джон, ещё нам сотни миллионов организуй. Пришлось организовывать, куда денешься. Сейчас-то он, конечно, в интервью заливает, что не хотел никаких продолжений, а потом внезапно у него появилась блестящая идея, и он её реализовал. Но в "Тихом месте 2", очевидно, идей нет. Ни блестящих, ни просто идей.

Есть только куча зрелищных, отлично поставленных напряжённых сцен, эксплуатирующих единственный, зато бесперебойно работающий саспенсовый приём, когда рядом монстры и нельзя шуметь, но не шуметь также почти что нельзя в силу того или иного обстоятельства. Сами по себе эти сцены, бесспорно, хороши, но трудно не обратить внимание на то, что нанизаны они на откровенно слабый, вымученный сценарий.

Фото: kinopoisk.ru
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Первое "Тихое место", оно ведь чем цепляло? Камерностью и нарочитой недосказанностью прежде всего. Нигде в нём, например, прямо не утверждалось, что причиной апокалипсиса стало именно нашествие слепых, но с тонким слухом чудищ. А в сиквеле прямо с порога нам заявляют: да, именно так, чудища из космоса, которые легко вводятся в ступор при помощи (обычного советского…) слухового аппарата и умерщвляются выстрелом из ружья, выкосили целое население планеты. Далее выясняется, кстати, что они к тому же плавать не умеют. Тупее, простите, только пришельцы из "После нашей эры" Шьямалана.

Но суть даже не в этих притянутых за уши условностях, а в том, что второе "Тихое место", отбросив то, на чём держалось первое, ничего особо нового не привносит. Ну, кроме чернокожего третьестепенного персонажа (двукратный номинант "Оскара" Джимон Хонсу) и пущего размаха. Помните, как Эмили Блант в финале "Тихого места" монстру классно голову разнесла? Получайте то же самое на бис четыре раза в разных исполнениях и разных декорациях, бонусом - зрелищные сцены массового истребления людей. И до встречи в следующей серии. Авось через год-два идеи какие-нибудь действительно появятся, а пока остаётся довольствоваться не самым скучным, но объективно проходным эпизодом.

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