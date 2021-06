"Тихое место 2": пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем

Второе "Тихое место" стартует там же, где закончилось первое, и сразу стоит предупредить: кто с первым предварительно не ознакомился, тому на втором будет сложновато. Итак, продолжим. Обезглавленное потерей основного кормильца семейство босяков в составе матери-одиночки и трёх спиногрызов собирает пожитки, покидает убежище и устремляется в произвольном направлении. Далеко уйти им, однако, не удаётся: почти сразу же они попадаются в ловушки, расставленные соседом (долгие месяцы в условиях, когда одно неверное движение может стоить жизни, так и не приучили бедолаг смотреть под ноги), в результате чего пацан калечит себе ногу.

Сосед оказывается нормальным мужиком, лишь угрюмым слегка, разрешает у себя в бункере переночевать. И вот они там сидят, значит, как вдруг - чу! - песенку по радио передают. Известную песенку, Beyond the Sea, слышали наверняка. Глухая девочка догадывается, что это не просто песенка, а зашифрованное зачем-то (нет, правда, зачем?) послание всем уцелевшим людям доброй воли с призывом бросать всё и рвать когти в сторону определённого острова. Воодушевившись, девочка втихаря под покровом ночи сбегает туда на разведку.

Отсюда "Тихое место 2" разветвляется на два подсюжета, осевой и придаточный. Осевой подсюжет собою представляет очередное переложение классического мотива "суровый мужчина путешествует по постапокалиптическому миру с ребёнком". За сурового мужчину - вышеупомянутый сосед, сыгранный Киллианом Мёрфи. За ребёнка - глухая девочка. Если оставить за скобками характерные особенности придуманного Джоном Красински сеттинга, всё здесь по стандарту. Отношения между героями поначалу холодные, но постепенно оттаивают, у мужчины присутствует внутренний надлом и тяга к искуплению, ребёнок обладает секретом спасения человечества, среди живописных руин цивилизации попадаются озверевшие граждане. Замени чутких монстров на грибокадавров - получится точь-в-точь The Last of Us.

Придаточный подсюжет, в свою очередь, выполняет важную функцию занять чем-нибудь оставшихся персонажей. Пусть вон от монстра хотя бы отбиваются, и то дело. Монстр нападает, больноногий пацан с младенцем прячутся, героиня Эмили Блант отважно сражается, затем тоже прячется. Ну и ещё одно предназначение есть у придатка - удвоить, так сказать, экшн. Которого и без того вдосталь. Тут экшн, там экшн, везде экшн, а в конце оба экшна, и тут и там, особым образом как бы синхронизируются, ух. Короче говоря, Джон Красински очень старается вжать зрителя в кресло и любой ценой не допустить зарождения у него в голове мысли, что сиквел "Тихого места" вообще-то избыточен и не нужен.

Меж тем мы же прекрасно понимаем, как это было: студийные боссы, узнав, что "Тихое место" собрало 340 миллионов при бюджете менее чем в 20, на радостях позвонили Джону Красински и озвучили предложение, от которого невозможно отказаться. Давай, мол, Джон, ещё нам сотни миллионов организуй. Пришлось организовывать, куда денешься. Сейчас-то он, конечно, в интервью заливает, что не хотел никаких продолжений, а потом внезапно у него появилась блестящая идея, и он её реализовал. Но в "Тихом месте 2", очевидно, идей нет. Ни блестящих, ни просто идей.

Есть только куча зрелищных, отлично поставленных напряжённых сцен, эксплуатирующих единственный, зато бесперебойно работающий саспенсовый приём, когда рядом монстры и нельзя шуметь, но не шуметь также почти что нельзя в силу того или иного обстоятельства. Сами по себе эти сцены, бесспорно, хороши, но трудно не обратить внимание на то, что нанизаны они на откровенно слабый, вымученный сценарий.

Первое "Тихое место", оно ведь чем цепляло? Камерностью и нарочитой недосказанностью прежде всего. Нигде в нём, например, прямо не утверждалось, что причиной апокалипсиса стало именно нашествие слепых, но с тонким слухом чудищ. А в сиквеле прямо с порога нам заявляют: да, именно так, чудища из космоса, которые легко вводятся в ступор при помощи (обычного советского…) слухового аппарата и умерщвляются выстрелом из ружья, выкосили целое население планеты. Далее выясняется, кстати, что они к тому же плавать не умеют. Тупее, простите, только пришельцы из "После нашей эры" Шьямалана.

Но суть даже не в этих притянутых за уши условностях, а в том, что второе "Тихое место", отбросив то, на чём держалось первое, ничего особо нового не привносит. Ну, кроме чернокожего третьестепенного персонажа (двукратный номинант "Оскара" Джимон Хонсу) и пущего размаха. Помните, как Эмили Блант в финале "Тихого места" монстру классно голову разнесла? Получайте то же самое на бис четыре раза в разных исполнениях и разных декорациях, бонусом - зрелищные сцены массового истребления людей. И до встречи в следующей серии. Авось через год-два идеи какие-нибудь действительно появятся, а пока остаётся довольствоваться не самым скучным, но объективно проходным эпизодом.

3