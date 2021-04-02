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Стало известно, когда Балагов начнет снимать сериал по The Last of Us

Новости
    02.04.2021, 15:24
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ PlayStation Фото: youtube.com/ PlayStation
Фото: youtube.com/ PlayStation

Съёмки сериала по мотивам игры The Last of Us стартуют уже 5 июля. Об этом сообщает портал Videogameschronicle со ссылкой на гильдию режиссёров Канады.
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Согласно предоставленным данным, производство займет 11 месяцев, поэтому ждать премьеры шоу в лучшем случае стоит ближе к концу 2022 года.

Режиссером пилотного эпизода, напомним, выступит россиянин Кантемир Балагов, за сценарий отвечают Крэйг Мазин ("Чернобыль") и "отец" франшизы The Last of Us Нил Дракманн.

Адаптация от HBO повторит историю первой части дилогии игр, но с некоторыми значительными изменениями.

Обе главные роли исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамзи.

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