Стало известно, когда Балагов начнет снимать сериал по The Last of Us

Съёмки сериала по мотивам игры The Last of Us стартуют уже 5 июля. Об этом сообщает портал Videogameschronicle со ссылкой на гильдию режиссёров Канады.

Согласно предоставленным данным, производство займет 11 месяцев, поэтому ждать премьеры шоу в лучшем случае стоит ближе к концу 2022 года.

Режиссером пилотного эпизода, напомним, выступит россиянин Кантемир Балагов, за сценарий отвечают Крэйг Мазин ("Чернобыль") и "отец" франшизы The Last of Us Нил Дракманн.

Адаптация от HBO повторит историю первой части дилогии игр, но с некоторыми значительными изменениями.

Обе главные роли исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамзи.