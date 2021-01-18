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Автор Last of Us отреагировал на назначение Балагова режиссером сериала

Новости
    18.01.2021, 11:09
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ PlayStation Фото: youtube.com/ PlayStation
Фото: youtube.com/ PlayStation

Нил Дракманн, американский сценарист, креативный директор и вице-президент компании Naughty Dog, создавшей дилогию игр The Last of Us, отреагировал в Twitter на новость о назначении россиянина Кантемира Балагова режиссером экранизации постапокалиптической зомби-драмы.

"Кантемир - блестящий режиссер, разделяющий нашу любовь к приключениям Джоэла и Элли. Радует, что он присоединился к семье TLoU", - написал разработчик в своем микроблоге.

Шоу по The Last of Us станет первым в целой череде сериальных адаптаций PlayStation-игр.

Информация о дате старта съемок и актерском касте пока отсутствует.

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