Автор Last of Us отреагировал на назначение Балагова режиссером сериала

Нил Дракманн, американский сценарист, креативный директор и вице-президент компании Naughty Dog, создавшей дилогию игр The Last of Us, отреагировал в Twitter на новость о назначении россиянина Кантемира Балагова режиссером экранизации постапокалиптической зомби-драмы.

Kantemir is a brilliant director who shares our love for Joel and Ellie’s journey. Stoked that he’s joining the TloU family. https://t.co/TKJbUaff1f — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 15, 2021

"Кантемир - блестящий режиссер, разделяющий нашу любовь к приключениям Джоэла и Элли. Радует, что он присоединился к семье TLoU", - написал разработчик в своем микроблоге.

Шоу по The Last of Us станет первым в целой череде сериальных адаптаций PlayStation-игр.

Информация о дате старта съемок и актерском касте пока отсутствует.