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Пилот сериала The Last of Us снимет российский режиссер Кантемир Балагов

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    16.01.2021, 13:14
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ PlayStation Фото: youtube.com/ PlayStation
Фото: youtube.com/ PlayStation

Первый эпизод сериала по игре The Last of Us для HBO поставит российский режиссер Кантемир Балагов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: kinopoisk.ru
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Возможно, столь высокая степень доверия оказана отечественному киноделу благодаря международному успеху его картины "Дылда", которую по итогам 2020 года многие издания включали в топы лучших фильмов.

Изначально планировалось, что пилот снимет Йохан Ренк, ранее работавший с шоураннером Крэйгом Мазиным над "Чернобылем", но из-за загруженного рабочего графика он не смог принять участие в проекте.

Над сценарием шоу также работает Нил Дракманн - креативный директор и вице-президент студии Naughty Dog, разработавшей дилогию игр.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет первого сезона сериала, согласно ранним утечкам, повторит историю оригинальной игры - через 20 лет после мировой пандемии, уничтожившей привычную цивилизацию, группа ученых усмотрит надежду на спасение человечества в 14-летней девочке Элли, иммунной к страшному вирусу, которую через всю страну из карантинной зоны должен доставить опытный выживальщик-контрабандист Джоэл.

Сериал должен стать первым в целой череде экранизаций игр для PlayStation.

The Last of Us вышла в 2013 году и многими профильными СМИ называлась одной из лучших игр десятилетия. Релиз The Last of Us Part II состоялся летом 2020 года, а на церемонии The Game Awards (аналог "Оскара" в игровой индустрии) проект завоевал больше всех наград, включая победу в главной номинации "Лучшая игра года".

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