Пилот сериала The Last of Us снимет российский режиссер Кантемир Балагов

Первый эпизод сериала по игре The Last of Us для HBO поставит российский режиссер Кантемир Балагов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Возможно, столь высокая степень доверия оказана отечественному киноделу благодаря международному успеху его картины "Дылда", которую по итогам 2020 года многие издания включали в топы лучших фильмов.

Изначально планировалось, что пилот снимет Йохан Ренк, ранее работавший с шоураннером Крэйгом Мазиным над "Чернобылем", но из-за загруженного рабочего графика он не смог принять участие в проекте.

Над сценарием шоу также работает Нил Дракманн - креативный директор и вице-президент студии Naughty Dog, разработавшей дилогию игр.

Сюжет первого сезона сериала, согласно ранним утечкам, повторит историю оригинальной игры - через 20 лет после мировой пандемии, уничтожившей привычную цивилизацию, группа ученых усмотрит надежду на спасение человечества в 14-летней девочке Элли, иммунной к страшному вирусу, которую через всю страну из карантинной зоны должен доставить опытный выживальщик-контрабандист Джоэл.

Сериал должен стать первым в целой череде экранизаций игр для PlayStation.

The Last of Us вышла в 2013 году и многими профильными СМИ называлась одной из лучших игр десятилетия. Релиз The Last of Us Part II состоялся летом 2020 года, а на церемонии The Game Awards (аналог "Оскара" в игровой индустрии) проект завоевал больше всех наград, включая победу в главной номинации "Лучшая игра года".