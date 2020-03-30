Фанатское интро для сериала Last of Us пришлось по душе Нилу Дракманну

Художник Олли Гиббс, будучи поклонником творчества студии Naughty Dog, после новости о сериальной адаптации игры The Last of Us воспользовался своими профессиональными навыками по прямому назначению и нарисовал вступительную заставку к будущему шоу.

Стоит отметить, что ролик по стилистике действительно перекликается с оригинальной игрой и в целом выглядит очень органично. На это обратил внимание и Нил Дракманн - создатель франшизы о "грибном" зомби-постапокалипсисе, ретвитнув видео художника в своем Twitter-аккаунте.

Чуть ранее Гиббс представил постер сериала, "выдвинув" на главные роли Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер из "Игры престолов") и Кейтлин Девер.

I couldn't help myself but make a fan-art poster for the recent announcement of #TheLastOfUs TV show. Mine features two great shouts for casting: @nikolajcw as Joel and @KaitlynDever as Ellie. @Naughty_Dog @HBO pic.twitter.com/QQJMUWoIh7 — Olly Gibbs (@OllyGibbs) March 7, 2020

Производство экранизации The Last of Us взял на себя канал HBO, шоураннером проекта назначен Крэйг Мазин (мини-сериал "Чернобыль"). На данный момент даже примерная дата премьеры не известна.