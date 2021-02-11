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Главные роли в сериале по Last Of Us сыграют звезды "Игры престолов"

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    11.02.2021, 11:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериальная адаптация прославленной игры Last Of Us после некоторой чехарды нашла обоих исполнителей главных ролей.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним. Ранее сегодня стало известно, что ведущая женская роль в шоу отошла к семнадцатилетней британской актрисе Изабелле "Белле" Рамзи, Лианне Мормонт из "Игры престолов".

А следом был назначен и исполнитель главной мужской роли. Как передает Deadline, им стал коллега Рамзи по "Игре престолов" и "мандалорец" Педро Паскаль.

К слову, утверждение артиста произошло далеко не сразу: изначально роль предлагался Мэттью Макконахи, но он отказался. После шли переговоры с Махершалой Али, который "был заинтересован", но и они не увенчались успехом.

Пилот сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов ("Дылда"). Разработкой шоу занимаются Нил Дракманн и Крэйг Мазин (сериал "Чернобыль").

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