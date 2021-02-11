Главные роли в сериале по Last Of Us сыграют звезды "Игры престолов"

Сериальная адаптация прославленной игры Last Of Us после некоторой чехарды нашла обоих исполнителей главных ролей.

Напомним. Ранее сегодня стало известно, что ведущая женская роль в шоу отошла к семнадцатилетней британской актрисе Изабелле "Белле" Рамзи, Лианне Мормонт из "Игры престолов".

А следом был назначен и исполнитель главной мужской роли. Как передает Deadline, им стал коллега Рамзи по "Игре престолов" и "мандалорец" Педро Паскаль.

К слову, утверждение артиста произошло далеко не сразу: изначально роль предлагался Мэттью Макконахи, но он отказался. После шли переговоры с Махершалой Али, который "был заинтересован", но и они не увенчались успехом.

Пилот сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов ("Дылда"). Разработкой шоу занимаются Нил Дракманн и Крэйг Мазин (сериал "Чернобыль").