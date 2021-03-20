Сериал по The Last of Us будет отличаться от игры

Автор дилогии The Last of Us Нил Дракманн в интервью IGN поделился некоторыми новыми деталями о сериальной адаптации проекта для HBO Max.

Так, по словам креативного директора студии Naughty Dog, в шоу будет значительно меньше экшна, так как в игре это в некоторых местах было вынужденной мерой для вовлечения геймеров, например, во время обучения основным механикам.

Взамен этого в экранизацию добавят еще больше драмы и сцен, лучше раскрывающих персонажей.

Сценарист подтвердил, что сюжет дебютного сезона повторит историю именно первой части, но не будет полностью ее копировать.

Кроме того, в сценарии есть несколько значительный отличий от оригинала, и они нравятся Дракманну больше всего.

Главные роли в сериале, напомним, сыграют звезды "Игры Престолов": Изабелла Рамзи и Педро Паскаль, а пилотный выпуск снимет российский режиссер Кантемир Балагов.

Даты начала съемок и премьеры пока не называются.