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Сериал по The Last of Us будет отличаться от игры

Новости
    20.03.2021, 16:46
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Автор дилогии The Last of Us Нил Дракманн в интервью IGN поделился некоторыми новыми деталями о сериальной адаптации проекта для HBO Max.

Фото: instagram.com/mrrpmurphy
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Так, по словам креативного директора студии Naughty Dog, в шоу будет значительно меньше экшна, так как в игре это в некоторых местах было вынужденной мерой для вовлечения геймеров, например, во время обучения основным механикам.

Взамен этого в экранизацию добавят еще больше драмы и сцен, лучше раскрывающих персонажей.

Сценарист подтвердил, что сюжет дебютного сезона повторит историю именно первой части, но не будет полностью ее копировать.

Кроме того, в сценарии есть несколько значительный отличий от оригинала, и они нравятся Дракманну больше всего.

Главные роли в сериале, напомним, сыграют звезды "Игры Престолов": Изабелла Рамзи и Педро Паскаль, а пилотный выпуск снимет российский режиссер Кантемир Балагов.

Даты начала съемок и премьеры пока не называются.

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