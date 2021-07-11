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Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия

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    11.07.2021, 21:03
Текст:   Козьма Лоханкин

Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первой половины текущего года. Результатами своего исследования делится "Кино Mail.ru".

Фото: kinopoisk.ru
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Самым лучшим фильмом, если верить приведённым данным, наши соотечественники считают "Круэллу" - своеобразный спин-офф классического диснеевского мультфильма "101 далматинец".

На втором месте - сиквел "Последнего богатыря", третьим стала режиссёрская версия "Лиги справедливости". Замыкают пятёрку "Никто" и второе "Тихое место".

Среди сериалов лучшим назван проект Start "Вампиры средней полосы". Далее идёт детективная драма HBO "Мейр из Исттауна", марвеловский "Ванда/Вижн", "Хрустальный" от Kion и "Полёт" Петра Тодоровского.

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