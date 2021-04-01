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Вышел русский трейлер триллера с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна"

Новости
    01.04.2021, 12:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пасмурный многосерийный триллер канала HBO "Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown) получил локализованный трейлер.

Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ
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В главной роли - 45-летняя британская лауреат премии "Оскар" Кейт Уинслет, сыгравшая Мейр Шиэн, полицейского детектива из небольшого городка в Пенсильвании, где происходит жестокое убийство. Женщина его расследует, параллельно продираясь через личные проблемы, так как жизнь Шиэн традиционно рушится.

Режиссер - Крэйг Зобел ("Американские боги", "Мир Дикого Запада"), сценарий написал Брэд Ингелсби ("Из пекла").

В других ролях: Гай Пирс ("Помни"), Эван Питерс ("Американская история ужасов", грядущий байопик Джеффри Дамера), Сози Бэйкон ("13 причин почему"), Дэвид Денман ("Настоящий детектив", "Секретные материалы"), Нил Хафф ("Прослушка"), Кэмерон Манн ("Сорвиголова"), Джеймс МакАрдл ("Звездные войны: Пробуждение силы"), Джулианна Николсон ("Мастера секса", "Тоня против всех").

Российская премьера - 19 апреля.

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