Вышел трейлер детективного сериала с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна"

Канал HBO показал трейлер своего сумрачного детективного сериала "Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown) - ролик размещен на YouTube-аккаунте сервиса. Шоу анонсировано как мини-сериал, но мы-то знаем: если "Мейр" "выстрелит", от продолжения никто не застрахован.

45-летняя британская актриса Кейт Уинслет, обладающая "Оскаром" и еще целой впечатляющей коллекцией важных кинопремий, играет здесь полицейского детектива небольшого городка в Пенсильвании, где происходит жестокое убийство. Которое она расследует, по традиции параллельно пытаясь решать личные проблемы - жизнь женщины рушится, конечно же.

Создатели сулят погрузить зрителя в исследование темных сторон жизни небольшого провинциального сообщества.

Режиссер проекта - Крэйг Зобел ("Американские боги", "Изгой", "Мир Дикого Запада"). Сценарий написал Брэд Ингелсби ("Из пекла", "Женщина в огне").

В других ролях: Сози Бэйкон ("13 причин почему", "Нарко: Мексика"), Дэвид Денман ("Настоящий детектив", "Секретные материалы"), Нил Хафф ("Прослушка", "Миллиарды"), Кэмерон Манн ("Сорвиголова"), Джеймс МакАрдл ("Звездные войны: Пробуждение силы"), Джулианна Николсон ("Мастера секса", "Тоня против всех").

Премьера - 18 апреля.