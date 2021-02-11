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Началась работа над четвёртым сезоном "Настоящего детектива"

Новости
    11.02.2021, 15:53
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Для самых стойких и оптимистично настроенных поклонников "Настоящего детектива", которых не распугали ни провальный второй сезон, ни ещё более провальный третий, есть одна хорошая новость и одна неоднозначная, но, пожалуй, тоже хорошая.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Deadline, "Настоящий детектив" может продолжиться как минимум ещё одним сезоном, четвёртым. Это хорошая. Но уже без участия Ника Пиццолатто. Это, пожалуй, тоже хорошая. Потому что после ухода из шоу Кэри Фукунаги повторить успех первого сезона в одиночку ему и близко не удалось.

По словам Кейси Блойса, главного по контенту на HBO, разработка четвёртого сезона "Настоящего детектива" находится сейчас на самой ранней стадии - пара неназванных авторов ищут нужный тон и подход. Что-то там, проще говоря, придумать пытаются. И если придумают, то четвёртому сезону быть. А не придумают - ну и бог с ним. То есть задачи любой ценой что-нибудь да вымучить, если верить Блойсу, не стоит.

По неподтверждённым данным, эти неназванные авторы - Лусия Пуэнсо, трудившаяся, среди прочего, над аргентинским сериалом Cromo, и Сэм Левинсон, создатель нашумевшей "Эйфории" и свежей драмы "Малкольм и Мари".

Ник Пиццолатто же, когда его с HBO погнали веником, подался было на FX делать вместе с Мэттью МакКонахи детективный триллер "Искупитель". Но проект вскоре завернули. И сидит теперь Пиццолатто без детективов и без работы, грустит.

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