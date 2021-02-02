Мэнсона вырежут из "Американских богов" из-за обвинений в насилии

52-летний американский музыкант и актер Мэрилин Мэнсон лишился роли рокера-берсерка в только что стартовавшем третьем сезоне "Американских богов".

Сцены с артистом вырежут из шоу после того, как бывшая подруга ММ актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила исполнителя во множестве грехов. После чего свои гневные голоса присоединили еще ряд женщин (пока три минимум), предполагаемых жертв абьюзивной деятельности певца.

Как сказано в официальном заявлении канала Starz, так как сервис целиком и полностью на стороне жертв, создателями шоу принято решение убрать Мэнсона, уже успевшего появиться в первой и четвертой сериях "Богов", из финала программы.

Напомним: в шоу у ММ роль фактурного фронтмена метал-группы Blood Death Венгрена, и его персонаж далее должен был быть весьма важен.

В настоящее время авторы шоу размышляют, как исключить оттуда Венгрена наиболее безболезненно для сюжета.

Естественно, "Богами" проблема не ограничилась: Мэнсона уже убрали из второго сезона антологии "Калейдоскоп ужасов", где он должен был сняться в двух эпизодах, и с ним прекратили сотрудничество крупнейшее голливудское актерское агентство CAA и лейбл Loma Vista Recordings, выпускавший последние альбомы артиста.

Сам ММ выступил сегодня с заявлением по поводу происходящего, отметив, что все это - "чудовищное искажение реальности".

Перед этим Мэнсон лишился роли в новом "Противостоянии" по Кингу, поскольку у создателей шоу, как сообщалось, не хватило на Мерилина денег.

Ранее сообщалось, что актер Арми Хаммер лишился ролей в сериале о создании саги "Крестный отец" и романтической комедии с Дженнифер Лопез из-за обвинений в каннибализме.