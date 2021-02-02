Новости

Начались съемки третьего сезона "Пацанов" 13:35
Умер актер Дастин Даймонд 13:07
Фото: актрису "Универа" Светлану Степанковскую избили в ночном клубе 12:17
Названа дата начала съемок фильма "Шазам! 2" 12:10
Умер актер из "Клана Сопрано" Хэл Холбрук 12:06

Мэнсона вырежут из "Американских богов" из-за обвинений в насилии

Новости
    02.02.2021, 12:57
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

52-летний американский музыкант и актер Мэрилин Мэнсон лишился роли рокера-берсерка в только что стартовавшем третьем сезоне "Американских богов".

Фото: kinopoisk.ru
Участника труппы "Монти Пайтон" Джона Клиза обвинили в трансфобии

Сцены с артистом вырежут из шоу после того, как бывшая подруга ММ актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила исполнителя во множестве грехов. После чего свои гневные голоса присоединили еще ряд женщин (пока три минимум), предполагаемых жертв абьюзивной деятельности певца.

Как сказано в официальном заявлении канала Starz, так как сервис целиком и полностью на стороне жертв, создателями шоу принято решение убрать Мэнсона, уже успевшего появиться в первой и четвертой сериях "Богов", из финала программы.

Напомним: в шоу у ММ роль фактурного фронтмена метал-группы Blood Death Венгрена, и его персонаж далее должен был быть весьма важен.

Фото: tephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images
Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж - за своего телохранителя

В настоящее время авторы шоу размышляют, как исключить оттуда Венгрена наиболее безболезненно для сюжета.

Естественно, "Богами" проблема не ограничилась: Мэнсона уже убрали из второго сезона антологии "Калейдоскоп ужасов", где он должен был сняться в двух эпизодах, и с ним прекратили сотрудничество крупнейшее голливудское актерское агентство CAA и лейбл Loma Vista Recordings, выпускавший последние альбомы артиста.

Сам ММ выступил сегодня с заявлением по поводу происходящего, отметив, что все это - "чудовищное искажение реальности".

Перед этим Мэнсон лишился роли в новом "Противостоянии" по Кингу, поскольку у создателей шоу, как сообщалось, не хватило на Мерилина денег.

Ранее сообщалось, что актер Арми Хаммер лишился ролей в сериале о создании саги "Крестный отец" и романтической комедии с Дженнифер Лопез из-за обвинений в каннибализме.

Новости

Папарацци засняли Криса Хемсворта в новом костюме Тора 11:57
Один из создателей "Симпсонов" Марк Уилмор умер от коронавируса 11:29
Disney выпустит сериал о родине "Черной пантеры" Ваканде 11:22
Умер каскадер и актер из "Моей прекрасной няни" Виктор Павлюченков 10:50
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда" 01.02.2021
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 01.02.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ zemfira
Вышел "Злой человек" - первый за семь лет видеоклип Земфиры 01.02.2021
Внук Эдиты Пьехи прокомментировал ее слова об уходе со сцены 01.02.2021
В США застрелен 34-летний рэпер Kardone, кузен Бейонсе 01.02.2021
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Госпитализированная с COVID-19 Жемчужная рассказала о своем состоянии 01.02.2021
Ольга Бузова госпитализирована 01.02.2021
В театре прокомментировали сведения о госпитализации Александра Збруева 01.02.2021