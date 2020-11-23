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Вышел новый трейлер третьего сезона "Американских богов"

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    23.11.2020, 14:06
Текст:   Олег Усков

На YouTube опубликован новый тизер-фичуретка третьего сезона фэнтезийного шоу "Американские боги". Продление которого, кстати, вызвало у части общественности изрядное недоумение.

Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия
Съемки продолжения "Соника" начнутся весной

Свежий ролик посвящен мистеру Среде, которого играет замечательный британский актер Иэн МакШейн.

Согласно имеющейся информации, в третьем сезоне Тень Мун (Рики Уиттл), который в тизере также присутствует, вернется в поисках покоя в городок Лейксайд. И стоит ли говорить, что никакого покоя ему там не будет и в помине?

Из бонусов - влившиеся в каст Мэрилин Мэнсон и Дэнни Трехо.

Очередной шоураннер - 68-летний Чарльз Игли ("Декстер", "Ходячие мертвецы", "Хемлок Гроув", "Детективное агентство "Лунный свет", сценарист вторых "Пираний").

Премьера - 10 января.

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