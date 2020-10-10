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Вышел трейлер третьего сезона "Американских богов"

Новости
    10.10.2020, 14:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Богатая телеадаптация "Американских богов" Нила Геймана не вызвала повального восторга поклонников и периодически погрязает в терниях, но каким-то чудом продолжает двигаться вперед - в Сети обнародован трейлер третьего сезона шоу. Ролик был продемонстрирован в рамках нынешнего Comic-Con New York, проходящего, разумеется, онлайн.

Фото: youtube.com
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В новом сезоне Тень Мун возвращается в городок Лейксайд, и, конечно же, встречает призраков своего прошлого - как заведено. Отмечено, что в нем не появится Ананси - сыгравший африканского божка Орландо Джонс в декабре прошлого года со скандалом на "расистской" почве выбыл из шоу после второго сезона.

А перед тем "Богов" покинула Джиллиан "Дана Скалли" Андерсон - напомним.

Премьера - в 2021-м. Команда сериала успела отснять сезон и сейчас полирует его на постпродакшн. В сезоне анонсированы восемь эпизодов.

Ранее были опубликованы трейлер и несколько роликов сериала по "Страже" Терри Пратчетта. Где тоже не всё однозначно.

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