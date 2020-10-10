Вышел трейлер сериала по "Страже" Терри Пратчетта

На YouTube-канале BBC America опубликованы тизер-трейлер и несколько роликов (раз, два, три) из предстоящей крайне вольной телеадаптации одного из подциклов серии романов Терри Пратчетта о Плоском мире. А именно - про городскую стражу Анк-Морпорка, главного города Диска.

Видео были показаны в рамках нью-йоркского Comic-Con.

Напомним: шоу The Watch изначально начало вызывать у поклонников писателя беспокойство - сразу, как только был обнародован каст. А ролики (один из которых представляет удивительно неубедительного Смерть) теперь охотно эти опасения подтвердили: не то чтобы мы придираемся, но выглядит всё достаточно скверно.

Капитана Сэма Ваймса сыграл Ричард Дормер ("Игра престолов"), Моркоу Железобетонссона, наследника Анского престола, - Адам Хагилл ("Пенниуорт", "1917"), Ангву - Марам Корлетт ("Кровавая езда", "Темные начала", "Стражи Галактики"), леди Сибиллу Овнец - Лара Росси ("Железное небо: Грядущая раса"), и всё такое.

Премьера состоящего из восьми эпизодов первого сезона - 3 января.