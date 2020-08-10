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Появился новый промо-кадр "Стражи" по Пратчетту. Фанаты не в восторге

Новости
    10.08.2020, 15:57
Текст:   Олег Усков

В Сети появился новый снимок - довольно, конечно, нарядный. На нем запечатлен основной актерский состав предстоящего сериала по вселенной Плоского мира Терри Пратчетта The Watch.

Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
Пауки Гарфилд и Магуайр спешат на помощь Тому Холланду на новом арте

Он посвящен, как нетрудно догадаться, фактурной страже Анк-Моркорка, главного города Диска. Неудачникам, шаромыгам, просто сброду.

Ну и, пожалуй, нет смысла пояснять, отчего старорежимных поклонников серии сказочника авансом перекривило - достаточно бросить беглый взгляд на первый план. Ситуация с которым вновь абсурдна уже до прогорклой тошноты. Хотя т.н. "прогрессивному" зрителю может быть и нормально.

Опять же, можно поиграть в угадайку, кто из представленных персонажей гей, а кто - напротив. В смысле - лесбиянка.

Фото: kinopoisk.ru
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Съемки "Стражи" начались в сентябре прошлого года, но пандемия вторглась в планы создателей шоу. В итоге премьеру BBC нам сулит теперь в январе следующего года.

Шоураннер сезона, состоящего из восьми эпизодов, - Саймон Аллен ("Мушкетеры").

Сам прекрасный Терри до всего этого не дожил - он скончался в 2015 году в возрасте 66 лет.

Ранее актриса Заи Салдана извинилась за то, что она недостаточно темнокожа.

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