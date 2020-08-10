Появился новый промо-кадр "Стражи" по Пратчетту. Фанаты не в восторге

В Сети появился новый снимок - довольно, конечно, нарядный. На нем запечатлен основной актерский состав предстоящего сериала по вселенной Плоского мира Терри Пратчетта The Watch.

Он посвящен, как нетрудно догадаться, фактурной страже Анк-Моркорка, главного города Диска. Неудачникам, шаромыгам, просто сброду.

Ну и, пожалуй, нет смысла пояснять, отчего старорежимных поклонников серии сказочника авансом перекривило - достаточно бросить беглый взгляд на первый план. Ситуация с которым вновь абсурдна уже до прогорклой тошноты. Хотя т.н. "прогрессивному" зрителю может быть и нормально.

Lady Ramkin. Captain Vimes. Cheery. Angua. Detritus. Carrot. Meet The City Watch, an unlikely group of misfits who find the guts to save the world.#TheWatch is a new original series from @BBCAMERICA, @bbcstudios, and Showrunner @MrSimonAllen. #CTAM20 https://t.co/fE257FBQQ0 pic.twitter.com/76UukNI4Ds — BBC America (@BBCAMERICA) August 7, 2020

Опять же, можно поиграть в угадайку, кто из представленных персонажей гей, а кто - напротив. В смысле - лесбиянка.

Съемки "Стражи" начались в сентябре прошлого года, но пандемия вторглась в планы создателей шоу. В итоге премьеру BBC нам сулит теперь в январе следующего года.

Шоураннер сезона, состоящего из восьми эпизодов, - Саймон Аллен ("Мушкетеры").

Сам прекрасный Терри до всего этого не дожил - он скончался в 2015 году в возрасте 66 лет.

Ранее актриса Заи Салдана извинилась за то, что она недостаточно темнокожа.