Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная"

Абсурд, накрывающий западную развлекательную индустрию буквально с каждым днем все плотнее, на уходящей неделе ознаменовался еще одним изящным пируэтом. 42-летняя американская актриса и танцовщица Зои "Гамора" Сандала официально извинилась за то, что позволила себе сыграть в байопике певицы Нины Симон, будучи недостаточно темнокожей. Речь идет о ленте "Нина" (Nina) 2016 года.

Скончавшаяся в 2003-м важнейшая исполнительница Саймон - женщина стопроцентно черной расы. В то время как Зои происходит из доминикано-пуэрториканской семьи, плюс в ней текут ливанские, индийские, ирландские и ямайские корни. Но последнее похвальное обстоятельство, как оказалось, не является оправданием. Как и то, что Салдана большую часть детства провела в Куинсе, где достаточно высок процент чернокожего населения.

Стоит заметить, что выбор Зои на роль Саймон изначально много кого не устраивал - роптали поклонники певицы и ее дочь. Но Салдана возмущенными голосами пренебрегла и сыграла в картине. После чего радикально настроенная часть аудитории и вовсе взбеленилась, поскольку до необходимой "степени чернокожести" актрису доводили при помощи грима.

Теперь за все произошедшее Салдана просит прощения, говорит, что жалеет об участи в фильме. Поскольку смалодушничала и не приложила усилия к тому, чтобы роль ушла к более достойной (более чернокожей).

Покаяние Зои доступно в Instagram ресурса BESE. Под ним - любопытные комментарии, в которых пользователи, среди прочего, насмехаются над извинениями актрисы, указывая, что дело актера - это качественно сыграть свою роль, а не просить публично прощения за цвет своей кожи.

"Нет, серьезно? Вы только что извинялись за то, что у вас такая работа? Знаете, а ведь это действительно на всех уровнях нелепо и глупо. Например, то, что, похоже, теперь решает, сможете ли вы кого-то сыграть, не талант, а степень "черноты" артиста", - пишут.

Ранее, напомним, актрису Руби Роуз, утвержденную на роль Бэтвумен, ЛГБТ-коммюнити, наоборот, затравило за то, что она слишком уж откровенная лесбиянка. После первого сезона шоу Роуз отказалась от роли, и во втором героиню сыграет уже чернокожая бисексуалка.

Ранее стало известно, что чернокожих героев "Гриффинов" и "Симпсонов" не смогут озвучивать белые актёры.