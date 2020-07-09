Новости

Звезда сериала "Хор" пропала без вести на озере 14:19
Джаред Лето сыграет в "Троне 3" под музыку Daft Punk 13:22
Появился новый кадр из "Не время умирать": Рами Малек в маске 12:27
Вышел трейлер фильма с Крэнстоном, Джоли и ДеВито про гориллу Ивана 12:04
Продолжение "Первому игроку приготовится" выйдет в ноябре 11:47

Новой Бэтвумен вместо белой лесбиянки станет черная бисексуалка

Новости
    09.07.2020, 14:56
Текст:   Олег Усков

Промежуточно завершилась радужная возня вокруг супергеройского сериала "Бэтвумен".

Фото: instagram.com/ comicbook
В Сеть слили подробности сценария фильма "Флэш" с несколькими Бэтменами

Но для начала напомним вехи: актриса-лесбиянка Руби Роуз, сыгравшая Бэтвумен в первом сезоне и чье назначение на роль, кстати, сопровождал анекдотический скандал, от проекта самоустранилась. Не слишком вдаваясь в причины решения ("устала"). Канал The CW, на балансе которого находится шоу, засуетился, поскольку о закрытии сериала речь не шла, и вот, похоже, нашел Роуз замену, которая всем готова угодить.

Как передает THR, со второго сезона Бэтвумен будет играть 33-летняя актриса Джавиша Лесли (Эли из драмедии "Бог меня зафрендил"). Которая: а) чернокожая; б) также принадлежит к т.н. ЛГБТК-коммюнити; в) не столь "раскрученная", как Роуз.

Впрочем, не будем категоричны на все сто, ведь не исключено, что часть аудитории возмутит тот факт, что Джавиша не является, например, инвалидом.

В любом случае новая Женщина-летучая мышь уже выступила с официальным заявлением, где сказала то, чего от нее и ждали: что она, черная! и бисексуальная!, горда сыграть в столь "революционном шоу" главную роль - первую темнокожую Мышь! Не посрамлю ЛГБТК-знамена, говорит. Так как знает, насколько сериал стал для данной прослойки общества ценен.

Фото: AP Photo/Matt Sayles
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную

Уточнено, что в связи с рокировкой в сценарий пришлось внести значительные изменения и создать под Лесли новую героиню. Роуз играла в сериале Кэти Кейн, тогда как новая Мышь станет Райаной Уайлдер. Девушкой с трудной судьбой - бывшей наркоманкой, ко всему прочему. Брутальной и необузданной.

Роуз через социальные сети решение канала уже должным образом поприветствовала, радуясь, что Мышь наконец-то стала столь восхитительно черной. И выражая уверенность, что в свете произошедшего второй сезон будет потрясающ.

Премьера продолжения из-за карантинных мер состоится лишь в 2021 году.

Ранее предполагалось, что главную роль в "Бэтвумен" получит рестлерша-лесбиянка Соня Девилль. Также фанаты прочили на эту позицию Уоллис Дэй.

Новости

Китай купил российских "Фиксиков" 11:26
Netflix внезапно закрыл сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" 11:14
У нового "Хэллоуина" появились тизер и новая дата премьеры 10:54
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией 08.07.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 08.07.2020
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 08.07.2020
Рэпер Канье Уэст переболел коронавирусом 08.07.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел тизер сериала про миссию на Марсе с русским Мишей 08.07.2020
Вышел трейлер второго сезона "Нагиева на карантине" с двумя Нагиевыми 08.07.2020
46-летний Авербух перестал скрывать роман с 25-летней Арзамасовой 08.07.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Создатели "Пацанов" выпустят спин-офф про Бутчера 08.07.2020
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную 07.07.2020
Роль Шарлиз Терон в приквеле "Безумного Макса" отдали другой актрисе 07.07.2020