Новой Бэтвумен вместо белой лесбиянки станет черная бисексуалка

Промежуточно завершилась радужная возня вокруг супергеройского сериала "Бэтвумен".

Но для начала напомним вехи: актриса-лесбиянка Руби Роуз, сыгравшая Бэтвумен в первом сезоне и чье назначение на роль, кстати, сопровождал анекдотический скандал, от проекта самоустранилась. Не слишком вдаваясь в причины решения ("устала"). Канал The CW, на балансе которого находится шоу, засуетился, поскольку о закрытии сериала речь не шла, и вот, похоже, нашел Роуз замену, которая всем готова угодить.

Как передает THR, со второго сезона Бэтвумен будет играть 33-летняя актриса Джавиша Лесли (Эли из драмедии "Бог меня зафрендил"). Которая: а) чернокожая; б) также принадлежит к т.н. ЛГБТК-коммюнити; в) не столь "раскрученная", как Роуз.

Впрочем, не будем категоричны на все сто, ведь не исключено, что часть аудитории возмутит тот факт, что Джавиша не является, например, инвалидом.

В любом случае новая Женщина-летучая мышь уже выступила с официальным заявлением, где сказала то, чего от нее и ждали: что она, черная! и бисексуальная!, горда сыграть в столь "революционном шоу" главную роль - первую темнокожую Мышь! Не посрамлю ЛГБТК-знамена, говорит. Так как знает, насколько сериал стал для данной прослойки общества ценен.

Уточнено, что в связи с рокировкой в сценарий пришлось внести значительные изменения и создать под Лесли новую героиню. Роуз играла в сериале Кэти Кейн, тогда как новая Мышь станет Райаной Уайлдер. Девушкой с трудной судьбой - бывшей наркоманкой, ко всему прочему. Брутальной и необузданной.

Роуз через социальные сети решение канала уже должным образом поприветствовала, радуясь, что Мышь наконец-то стала столь восхитительно черной. И выражая уверенность, что в свете произошедшего второй сезон будет потрясающ.

Премьера продолжения из-за карантинных мер состоится лишь в 2021 году.

Ранее предполагалось, что главную роль в "Бэтвумен" получит рестлерша-лесбиянка Соня Девилль. Также фанаты прочили на эту позицию Уоллис Дэй.