Появились новые сведения о будущем сериала "Бэтвумен"

Внезапный уход исполнительницы главной роли Руби Роуз из сериала "Бэтвумен" поставил авторов шоу в непростое положение.

Пока официально не говорится, что именно предпримут шоураннеры, ведь закрывать сериал никто не собирается. Очевидно, они либо заменят одну Бэтвумен на другую, либо сохранят Кейт Кейн в качестве главной героини - только с другой внешностью.

В соответствии с информацией источников Deadline, верен первый вариант. Утверждается, что новую Бэтвумен будут звать Райан Уайлдер и она будет моложе. Информаторы приписывают Райан такие черты, как обаятельность, чудаковатость и непредсказуемость.

Между тем CBR со ссылкой на Wrestling Observer Newsletter транслирует другой слух: место Руби Роуз в касте займёт звезда рестлинга Соня Девилль (Дарья Рей Беренато) - как и Роуз, представительница секс-меньшинства. Сама Соня отреагировала на такую новость в Twitter с энтузиазмом.

Got more abs then friends. That’s how I like it.☠️🖤 pic.twitter.com/3DfueaQ9Y2 — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) May 27, 2020

Ранее фанаты предложили взять на вакантную роль актрису Уоллис Дэй и даже нарисовали её в этом образе.

Руби Роуз покинула "Бэтвумен" сразу по окончании первого сезона, заявив, что "устала". По неофициальным данным, реальной причиной стала травма спины, полученная в ходе съёмок.