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Авторы "Бэтвумен" не убьют главную героиню, чтобы не обидеть ЛГБТ

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    11.06.2020, 14:26
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кэролайн Дрис, шоураннер сериала "Бэтвумен", скоропостижно потерявшего из-за усталости исполнительницу главной роли Руби Роуз, поделилась с подписчиками в Twitter информацией о втором сезоне.

Фото: instagram.com/datrinti
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Она подчеркнула, что для нее как для лесбиянки и сценариста очень важно избегать клише, чтобы вероломно не убирать из сюжета персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации, коей и была Кейт Кейн, поэтому ее версии Бэтвумен точно не грозит смерть за пределами кадра.

Вместо этого, из исчезновения супергероини сделают одну из главных загадок, которую предстоит решить пока не названным новым персонажам.

В конце своего обращения Дрис заверила аудиторию, что "ЛГБТ-справедливость" (LGBTQ+ justice) - это ядро и основа сериала о "Бэтвумен", и у создателей проекта нет никаких намерений менять этот курс.

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