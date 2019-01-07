Пилот сериала "Бэтвумен" снимет режиссер "Игры престолов"

Пилот телесериала "Бэтвумен" для канала CW, начинающий, кстати, свой путь на экраны с нелепого лесбийского скандала, поставит именитый лауреат "Эмми" Дэвид Наттер.

Известный, в частности, режиссурой ряда эпизодов "Игры престолов". Например, одного из самых шокирующих и кровожадных - "Красной свадьбы". При этом стоит напомнить, что ранее Наттер ставил пилоты для других комикс-сериалов - для "Флэша" и "Стрелы". Кроме того, в копилке Дэвида "Секретные материалы", "Тысячелетие", "Скорая помощь".

Несмотря на странную возню в ЛГБТ-сообществе, титульную героиню, пишет THR, сыграет Руби Роуз ("Джон Уик 2", "Оранжевый - хит сезона"). Сценарием занимается Кэролайн Дрис ("Тайны Смолвиля", "Дневники вампира"), продюсер - Грег Берланти ("Стрела", "Флэш").

Даты по премьере "первого супергеройского сериала с протагонистом-лесбиянкой", в котором анонсированы 23 эпизода, пока не обозначены.

Заключительный, восьмой сезон "Игры престолов", для которого Наттер поставил три серии из шести, включая первую и вторую, выходит в апреле.